2018-12-21T16:45:06+03:00
Общество

Стоимость билетов в московском метро и автобусах повысят со 2 января 2019 года

Цена не изменится только на «Единый» на 1–2 поездки
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Увеличение тарифов связано с инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо, запчасти.Увеличение тарифов связано с инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо, запчасти.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В столичном метро и автобусах ежегодно меняется цена на проезд. Не удалось миновать повышения цен на билеты и в 2019 году. Уже со 2 января москвичи и гости столицы должны будут готовить другие суммы. В целом тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах 5,1%.

Как объяснили в Департаменте транспорта, увеличения тарифов связано с инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо (рост расходов составил 26,7%), запчасти для автобусов (подорожали примерно на треть). Также расходы были больше в связи с добавлением новых остановок и маршрутов, со строительством новых станций (в нынешнем году открыли 15 станций).

- Мы окажем поддержку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся только в пределах 5,1%, что примерно соответствует среднегодовому уровню инфляции, – рассказали в пресс–службе Департамента транспорта Москвы.

Цена не изменится только на «Единый» на 1–2 поездки. Билет на одну поездку будет стоить 55 рублей, на две — 110 рублей.

КОНКРЕТНО

Изменения стоимости билетов со 2 января 2019 года:

- проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте составит 38 рублей за поездку — ранее было 36 рублей;

- «Единый» на 60 поездок составит 1900 рублей вместо 1765 рублей. И еще одно новшество — меняется срок действия билета. Теперь его можно использовать 45 дней, а не 90 дней. Объяснение этому такое - большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее;

- проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка» составит 59 рублей – ранее 56 рублей;

- «Единый» на 30 суток будет стоить 2 170 рублей вместо 2 075 рублей;

- «Единый» на 90 дней – 5 430 рублей вместо 5 190 рублей;

- билеты для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов на месяц в метро – 395 рублей вместо 380 рублей, на наземный транспорт – 260 рублей вместо 250 рублей.

КСТАТИ

Отменены несколько непопулярных билетов:

- вместо билетов ТАТ на 60 поездок предлагают использовать безлимитный ТАТ на 30 дней, стоимость которого в 2019 году составит 1140 рублей;

- упразднят билеты «Единый» на 20 и 40 поездок и 7 суток. Как альтернативу пассажирам предлагают билет «Кошелек» карты «Тройка», а также «Единый» на 60 поездок.

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