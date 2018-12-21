В Москве самый популярный городской транспорт в сравнении с российскими мегаполисами

Российская столица лидирует по количеству новых пассажиров и по темпам закупки нового транспорта, обогнав такие города, как Санкт-Петербург и Казань. Кроме того, у москвичей самый доступный безлимитный проездной, цена которого остаётся примерно на одном уровне несколько лет.

«С каждым годом всё больше москвичей выбирают городской транспорт для ежедневных поездок по Москве. Это связано с комплексным развитием всей транспортной системы, которая становится более безопасной, комфортной и продуманной. В столице ездят новые электробусы, автобусы, вагоны метро, электрички и трамваи. Улучшается инфраструктура – расширяется метрополитен, введено Московское центральное кольцо, улучшена сеть городских маршрутов. Появляются современные пассажирские сервисы – транспорт покрыт бесплатным интернетом, работают мобильные приложения, запущены новые способы оплаты проезда и другое. С 2011 года транспортная система Москвы переживает постоянный прогресс, и пассажирами становятся люди, которые ранее не представляли, что городской транспорт может быть таким удобным», – подчеркнул Норайр Блудян исполнительный директор транспортной ассоциации Московской агломерации, заведующий кафедрой автомобильных перевозок МАДИ..

Так, среди российских мегаполисов Москва заняла первое место по росту числа экономически активных пассажиров. Количество горожан, которые полностью оплачивают проезд, с 2011 года выросло на 32%. В то же время этот показатель у Санкт-Петербурга и Казани сократился на 8% и 12% соответственно.

В столице самый большой рост зафиксирован на наземном транспорте – 62%. Для сравнения, в Петербурге и Казани здесь снижение на 6% и 13%.

Также в Москве на 21% выросло количество пассажиров на пригородном транспорте, в то время как в Санкт-Петербурге их число увеличилось на 4%, а в Казани снизилось на 34%.

Москва оказалась лидером по темпам обновления наземного транспорта и поездов метрополитена. Так, в 2011-2017 гг. столица закупила почти 2 тыс. вагонов метро. Это в 4 раза больше, чем Петербург и в 38 раз – чем Казань.

Кроме того, за это время Москва приобрела более 8,2 тыс. автобусов, в то время как Санкт-Петербург около 1,2 тыс., а Казань – 634 автобуса. Так, в Москве самый молодой автобусный парк – средний возраст транспорта – 4,7 лет, в Петербурге – почти 6, в Казани – 6,7.

Также рекордными темпами в столице обновляются трамваи. С 2011 года город закупил 274 трамвая – больше, чем совместно Петербург и Казань.

Кроме того, в Москве самая низкая стоимость месячного проездного на все виды транспорта. Его цена – 2075 руб. В Санкт-Петербурге – 2900, при этом число поездок в метро ограничено – 70 штук. В Казани количество поездок также ограничено – в месяц не более 50 на метро. При этом цена проездного сопоставима с Москвой – 2040 руб., несмотря на то, что площадь столицы Татарстана в 6 раз меньше Москвы.