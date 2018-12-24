Тарифы ЖКХ в Москве с 1 января 2019 года: Какие услуги подорожают, на сколько вырастут тарифы

Слышала, что с января в столице повысится квартплата. Хотелось бы узнать, сколько москвичам придется платить за коммунальные услуги с Нового года?

Людмила Павлова. Северо-Западный округ.

Квартплата в Москве с 1 января 2019 года будет меняться дважды - с 1 января и затем с 1 июля. Как объяснили в столичной мэрии, это связано с увеличением ставки налога на добавленную стоимость. Сейчас рост цен на услуги ЖКХ в столице составит в среднем не более 1,7 % (см. ниже).

При этом сохраняются все действующие льготы и скидки на квартплату в Москве с 1 января 2019 года. Субсидию на квартплату вправе получить семьи, в которых больше 10 процентов домашнего дохода тратится на «коммуналку». Чтобы ее оформить, нужно обратиться в районный центр жилищных субсидий.

Публикуем новые тарифы ЖКХ в Москве с 1 января 2019 года.

КОНКРЕТНО

Квартплата в Москве с 1 января 2019 года выглядит так:

1. Электричество (за кВт.ч)

- в квартирах с электрическими плитами

Сейчас: 4 руб. 30 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем, с 7.00 до 23.00 - 4 руб. 65 коп., ночью, с 23.00 до 7.00 - 1 руб. 35 коп.)

С 01.01.2019 г.: 4 руб. 37 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 5 руб. 03 коп., ночью - 1 руб. 37 коп.)

- в квартирах с газовыми плитами

Сейчас: 5 руб. 38 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 6 руб. 19 коп., ночью - 1 руб. 92 коп.)

С 01.01.2019 г.: 5 руб. 47 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 6 руб. 29 коп., ночью - 1 руб. 95 коп.)

2. Холодная вода (за куб. м, по счетчикам)

Для всех домов

Сейчас: 65 руб. 07 коп. (холодная вода - 38,06 + канализация - 27,01)

С 01.01.2019 г.: 66 руб. 17 коп. (холодная вода - 38,70 + канализация - 27,47)

3. Горячая вода (за куб. м, по счетчикам)

Для всех домов

Сейчас: 188 руб. 53 коп. (холодная вода - 38,06 + подогрев воды - 150, 47)

С 01.01.2019 г.: 191 руб. 73 коп. (холодная вода - 38,70 + подогрев воды - 153,03)

4. Отопление (за Гкал по счетчикам)

Сейчас: 2279,95 руб.

С 01.01.2019 г.: 2318,59 руб.

5. Cодержание и ремонт жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)

В домах со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом

Сейчас: 27 руб. 14 коп. (за площадь в пределах норм*) / 27 руб. 60 коп. (за площадь сверх норм)

С 01.01.2019 г.: 29 руб. 04 коп. (за площадь в пределах норм*) / 29 руб. 50 коп. (за площадь сверх норм)

6. Социальный наем жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)

Для льготников

Дома со всеми удобствами, с лифтом, в пределах третьего транспортного кольца

Сейчас: 4 руб. 53 коп.

С 01.01.2019 г.: 4 руб. 88 коп.

Для обычных жильцов

Дома со всеми удобствами, независимо от материала стен, наличия лифта и мусоропровода, в пределах третьего транспортного кольца

Сейчас: 23 руб. 21 коп.

С 01.01.2019 г.: 25 руб. 32 коп.

7. Газ (за куб. м, по счетчикам)

Сейчас: 6 руб. 63 коп.

С 01.01.2019 г.: 6 руб. 74 коп.

8. Взнос на капитальный ремонт (за 1 кв. м общей площади в месяц)

Сейчас: 17 руб.

С 01.01.2019 г.: 18 руб. 19 коп.

9. Радио (за точку, в месяц)

Сейчас: 105 руб. 02 коп.

С 01.01.2019 г.: 106 руб. 80 коп.

10. Домофон (с квартиры, в месяц).

Сейчас: От 27 до 64 руб. в зависимости от вида устройства и обслуживающей его фирмы

С 01.01.2019 г.: так же

11. Телеантенна (с квартиры, в месяц)

Сейчас: 215,22 руб.

С 01.01.2019 г.: так же

Примечание.

* Норма площади жилья, по которым начисляют плату за содержание и ремонт жилья, состоит из социальной нормы площади жилья для семьи определенного состава (см. ниже) плюс 7 квадратных метров на каждого зарегистрированного на данной площади.

Социальная норма площади:

- для одиноко живущего человека - 33 кв. м общей площади жилья;

- для семьи из двух человек - 42 кв. м общей площади жилья;

- для семьи из трех и более человек - 18 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи (согласно постановлению правительства Москвы № 571-ПП от 29.11.11 г.).

Плату сверх норм берут с владельцев двух и более квартир.

НА ЗАМЕТКУ

1. Удобства - электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, ванна (душ), газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение (центральное или местное - многоточечная газовая колонка).

2. Жилая площадь - сумма площадей жилых комнат квартиры без учета площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).

3. Общая площадь квартиры для расчетов за жилищно-коммунальные услуги - сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок). При этом площади летних помещений (застекленные и открытые лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются.

4. Плата за наем - платежи горожан, живущих в квартирах (комнатах), находящихся в собственности Москвы, на восстановление жилищного фонда. Плату за наем не берут с жильцов в домах: с износом 60 процентов и более; без одного и более видов удобств; серии К-7, II-32, 1-335, II-35; в аварийных домах или квартирах (комнатах), признанных непригодными для проживания, а также предоставленных в наем малоимущим.

5. Плата за содержание и ремонт жилья - оплата услуг по управлению многоквартирным домом, выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории, включенной в состав общего имущества. Обратите внимание: в эту плату не включены расходы по ремонту квартиры и внутриквартирного инженерного оборудования. Поэтому за свой счет наниматели жилья обязаны делать текущий ремонт квартиры и ее инженерной «начинки», а собственники - текущий и капитальный ремонт.

6. Для расчетов за воду и канализацию: 1 куб. м = 1000 литров.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

24 декабря - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция);

25 декабря - Департамент капитального ремонта Москвы;

26 декабря - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы;

27 декабря - Департамент здравоохранения Москвы;

28 декабря - Департамент городского имущества Москвы;

29 декабря * - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

* Примечание.

Поскольку 29 декабря является предпраздничным днем, график работы в этот день уменьшится на 1 час.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что изменится в кинотеатре «Художественный» во время реставрации?

Около метро «Арбатская» давно ремонтируют кинотеатр «Художественный». Здание обещали восстановить и вновь открыть в нем залы для показа фильмов. Но, похоже, внутри уже сносят стены. Хотелось бы узнать, что планируют сделать в кинотеатре во время реставрации?

Мария Дмитриевна, Шмитовский проезд.

Отвечает руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов:

- Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Здание кинотеатра «Художественный» (Арбатская пл., д. 14, стр. 1) уже согласован. Здание сохранит свою историческую функцию кинотеатра. Сейчас собственник завершил первоочередные противоаварийные работы. Их проводили на основе историко архивных исследований и натурных обследований памятника.

Специалисты расчистили в кинотеатре завалы из строительного мусора, убрали перегородки, установили временные металлические стойки для укрепления перекрытий, лестничной площадки и балкона в зрительном зале. Кроме того, сохранили фрагменты оригинального декора. Фундаменты здания залили цементом, закрепили грунт основания кинотеатра, устроили гидроизоляцию по наружным и внутренним стенам, а также заполнили трещины в несущих стенах.

В начале 2019 года предстоит определиться с тем, какой подрядчик будет проводить реставрацию и уже тогда приступить к восстановлению кинотеатра. По проекту планируется реставрация фасадов здания, стен, окон и дверей, стилобатов, кровли, устройство светильников.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.