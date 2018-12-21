ЖКХ - не бездонная бочка и не Бермудский треугольник

- Идея конкурса родилась в середине года естественным образом - как следствие тех изменений, которые мы осуществили у себя внутри компании за последнее время. Это очень масштабные изменения, и направлены они, в первую очередь, на то, чтобы повысить прозрачность отношений с потребителем, - рассказывает и.о. директора филиала №11 "Горэнергосбыт" Александр Запруднов. - Город требует от нас соответствия уровню современного сити с точки зрения развития и использования IT-технологий, с точки зрения отношения к потребителю и т.д. И чтобы эффективнее взаимодействовать, мы должны понимать, каковы должны быть критерии лучшего для нас потребителя. Если потребитель будет лучшим для нас, значит, он будет лучшим и для города.

Победителями конкурса стали четыре столичные компании:

- в номинации "Лучшая частная управляющая компания" - АО "Ремонтно-эксплуатационное управление №24 района Измайлово" (ВАО);

- в номинации "Лучшая государственная управляющая компания" - ГБУ "Жилищник района Ломоносовский" (ЮЗАО);

- в номинации "Лучшее ТСЖ/ЖСК" - ТСЖ "На Митино" (СЗАО);

- в номинации "Лучшая коммерческая организация - потребитель ПАО "МОЭК" - ООО "Спортмастер" (ЮАО).

- Мы очень благодарны этим компаниям за хорошо поставленную работу, - сказал в ходе торжественной церемонии закрытия конкурса управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук. - Наши лауреаты - яркое подтверждение того, что работать в коммунальной сфере в интересах жителей, не нарушая закона, и с высокой ответственностью перед партнером - вполне возможно.

Конкурсантов оценивали по четырем критериям: как налажена платежная дисциплина; по динамике снижения задолженности; перешли или нет на электронный документооборот, и пользуются ли единым личным кабинетом.

В качестве подарка компании-победительницы получили от "МОЭК" сертификат на проведение бесплатной диагностики тепловизором одного из своих объектов с целью выявления потерь тепла.

- Тепловизионное обследование домов - это новая услуга, которую мы начинаем развивать и продвигать в Москве, - объясняет Александр Запруднов. - Тепловизоры помогут обнаруживать и устранять утечки тепла в домах, экономить деньги граждан. На сегодняшний день пока это дорогое удовольствие, но наука не стоит на месте, и это действительно может быть очень перспективно.

"МОЭК" огласил списки организаций - самых злостных должников

Параллельно со списком лучших своих потребителей "МОЭК" на своем сайте обнародовал списки компаний-должников. Это сделано специально для москвичей, чтобы жители знали, как работает их управляющие компании, их ТСЖ, и как эти организации распоряжаются их деньгами.

А чтобы в огромном мегаполисе деньги граждан, которые идут на оплату ЖКХ, не исчезали в неизвестном направлении, очень важно самим жителям проявлять интерес к деятельности управляющих компаний и держать руку на пульсе. Очень даже может быть так, что москвичи регулярно оплачивают коммунальные услуги, а долги управляющих компаний или ТСЖ растут, как снежный ком. И эти с каждым днем увеличивающиеся долги за поставленную тепловую энергию представляют потенциальную угрозу для стабильного теплоснабжения потребителей. Созданный антирейтинг отражает текущее состояние платежной дисциплины среди управляющих компаний и количество денежных средств, собираемых с населения и не доведенных до поставщиков услуг.

По состоянию на 1 ноября 2018 года задолженность указанных в перечне организаций составляет 4,4 млрд руб. Эти цифры сравнимы с 5 млрд руб, которые ежегодно направляются на ремонтную программу!

В очередной раз (не первый уже год) антилидерами стали управляющие компании "Дом-Мастер" и " ЮНИ-ДОМ", общая сумма долгов которых перед "МОЭК" превысила 1,5 млрд руб.

- Мы вынуждены справляться с этой проблемой своими силами, но это серьезно ограничивает наши ресурсы, и, конечно, может отразиться на всем городе в целом, - пояснил Александр Запруднов.

Однако ЖКХ - это не бездонная бочка, не бермудский треугольник, не черная дыра, в которых все неизвестным образом бесследно пропадает. Здесь можно иметь ясность, куда и на что уходят средства, если чаще задавать вопросы УК и ТСЖ, если посещать собрания жильцов и придерживаться активной жизненной позиции.

"Важно, чтобы люди понимали, что и они могут повлиять на своевременную оплату поставленных ресурсов, которая играет большую роль в обеспечении надежной работы и развития все столичной системы теплоснабжения, а значит работает на всеобщее благополучие", - заключил Денис Башук.