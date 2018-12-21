Жители самостроя в Новой Москве почти год не платят за коммуналку, а их счета вешают на соседей

- Извините, у нас тут иногда прямо «боевые действия» случаются, - невесело улыбается исполнительный директор поселка Ново-Спасское (и по совместительству его житель) Анжелика Соколова. - Шлагбаум сносили, гвозди разбрасывали, чтобы наши машины их колесами «ловили». А вот последний случай…

На экране - запись с камер видеонаблюдения. Белый «Форд» блокирует единственный выезд из поселка. Вечер пятницы. Жители возвращаются домой, многие с детьми. Но «Форд» никого не пускает. Внутри заблокировалась женщина из спорного дома, который по решению суда должен пойти под снос как незаконное строение. За «околицей» быстро скапливается длинный хвост легковушек. Вокруг иномарки бегают охранники, подходят водители застрявших машин. Просят отъехать. Но «Форд» стоит, как стоял. Осада длилась 40 минут, пока не приехала полиция.

Запись с камер видеонаблюдения. Белый «Форд» блокирует единственный выезд из поселка.

ЧУДЕСА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ПОСЕЛКЕ

На первый взгляд, Ново-Спасское - типичный «новый» поселок на карте Москвы. Закрытая территория с КПП, добротные коттеджи на частных участках. Больше двухсот домов, около тысячи жителей. Территория поселения Первомайское, посередине между Киевским и Калужским шоссе.

Когда-то здесь было дикое поле. Потом застройщик получил на эту землю документы под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), и в начале 2000-х закипела работа. Тогда, правда, это еще был Наро-Фоминский район Московской области (земли нынешних Троицкого и Новомосковского административных округов передали Москве в 2012 году, - «КП».).

- Застройщик помимо отдельных частных домиков под продажу, не особо смущаясь, построил на землях ИЖС и многоквартирный дом. Три этажа, три подъезда, девять квартир, - рассказывает нынешняя глава поселка. - Через какое-то время этот дом был чудесным образом зарегистрирован уже как многоквартирный, его подключили ко всем коммуникациям, а у въехавших в квартиры жильцов появились свидетельства на право собственности.

Конфликт, как водится, начался из-за сугубо экономического вопроса.

КАК ПОЛОЖЕНО ДРУЗЬЯМ, ВСЕ МЫ ДЕЛИМ ПОПОЛАМ?

- Наш поселок юридически - кооператив индивидуальных застройщиков, - объясняет Анжелика Соколова. - Мы договорились, что на охрану и обслуживание территории, на ремонт коммуникаций и прочее вносим ежемесячно по 9300 рублей с каждого владельца жилья. Жители многоквартирного дома долгое время вообще ничего не вносили. Начали разбираться: вы всеми благами пользуетесь, почему не платите? Те выставили свои условия: 9300 в месяц нужно делить на 9 квартир. Мол, по тысяче в месяц мы еще потянем. Но там квартиры - по 100 квадратных метров, одна - вообще 170 квадратов. У нас в поселке даже отдельные дома меньшей площади есть. И платят. А эти ведь - все люди с деньгами, не малообеспеченные семьи.

В 2015 году жильцы многоквартирного дома подали на правление поселка в суд: платить общие взносы каждый месяц не согласны, нам охрана не нужна, пусть на въезде в Ново-Спасское сносят шлагбаум. После полдюжины судебных исков шлагбаум действительно снесли.

Но пока документы болтались по различным инстанциям, Департамент городского имущества Москвы сделал для себя чудесное открытие: многоквартирный дом незаконно стоит на землях ИЖС. Обратились в суд. В редакции «КП» есть определение Московского городского суда от 22 января 2018 года: трехэтажный жилой дом на девять квартир признан самовольной постройкой. Собственников обязали за свой счет снести самострой в течение 30 календарных дней. Прошел почти год. Дом все стоит.

«ГАСИМ ЧУЖИЕ ДОЛГИ, ЧТОБ ЗИМОЙ НАМ СВЕТ НЕ ОТКЛЮЧИЛИ»

Жильцы самостроя попытались оспорить решение Мосгорсуда в Верховном суде. Летом их апелляции были отклонены. Прошло еще полгода. Но девятиквартирный особняк продолжает стоять.

- С февраля жильцы этой трехэтажки продолжают жечь свет, пользоваться водопроводом и газом. И ни копейки не платят! - возмущается глава поселка. Показывает мне бумаги: - Их общий долг сейчас составляет почти 850 тысяч рублей. Эти долги вынуждены покрывать другие жители. Никто ведь не хочет, чтобы зимой нас оставили без света.

При этом Росреестр прекратил право собственности на все квартиры в доме. Полиция сняла жильцов с миграционного учета. То есть официально дома нет, но люди живут и по сути воруют свет и газ.

Поселок уменьшил «самостроевцам» выделенную мощность электроэнергии. Те в ответ начали мстить...

В управлении поселка мне показывают кипу заявлений. Короче, война то холодная, то горячая. Остановится она, наверное, только когда приставы исполнят законное решение суда, давно вступившее в силу.

Решением Мосгорсуда дом признан незаконным.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

С «многоквартирниками» в коттеджных поселках очень много афер

За год снесли 900 таких домов

- На самом деле, в этой истории, увы, нет ничего удивительного, - говорит юрист Алексей Петропольский, специализирующийся по недвижимости. - Как раз для Новой Москвы это характерный случай. Пик «разоблачений» таких многоквартирных домов пришелся на 2012 год, когда эта территория Подмосковья стала частью Москвы, и столичные органы начали проверять все базы. Тогда всплывали сотни случаев. В течение года были снесены 900 таких строений. Разумеется, изначально они появились и были зарегистрированы, потому что - коррупция. Чтобы получить разрешение построить на землях ИЖС многоквартирный дом, поменяв их статус, нужно пройти огромное количество согласований, нужно, чтобы все органы обосновали, что этот дом необходим, что предусмотрено такое-то число машиномест, что есть транспортная доступность. Только после этого объект могут включить в Генплан. На практике согласования могут растягиваться на 3-4 года. Застройщики, конечно, столько ждать не хотели. Поэтому они просто давали взятки в регистрационных органах, и эти незаконные многоквартирники легализовывались.

- Почему так долго не сносят этот дом? В управе поселка считают, что кто-то сознательно затягивает.

- Думаю, сейчас приставы шлют собственникам уведомления. Этот процесс порой действительно затягивается на, скажем, год. Если собственники, которым поручено снести дом за свой счет, этого так и не сделают, приставы объявят тендер на поиск фирмы, которая готова его разломать. Стоимость этих работ собственников обяжут компенсировать государству. Получается, что люди лишаются и своего имущества, и денег. Но здесь ничего не поделать. Суд признал строение незаконным. Совет один: нужно досконально проверять все документы при покупке недвижимости. И знать, что с подобными домами в коттеджных поселках очень много различных афер.