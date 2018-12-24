В Москве открыли музей-квартиру Александра Солженицына

На Тверской улице 24 декабря открыли музей-квартиру Александра Солженицына. Русский писатель жил в пятикомнатной квартире. Как раз здесь создали экспозицию о жизни писателя и его творчестве. В этой же квартире Солженицын был арестован 12 февраля 1974 года.

Музей расположен в квартире №169 (1-й этаж) в доме №12 на Тверской улице, но оставить вещи и купить билет нужно в квартире №173 (3-й этаж). Пройти в мемориальную квартиру можно лишь по черной лестнице.

Музей расположен в квартире №169 в доме №12 на Тверской улицеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Войдя в квартиру, где жил писатель, с порога погружаешься в атмосферу жизни интеллигенции 1970-х годов. И начинается все с кухни - с места, где проходила вся жизнь Солженицына. На плите будто оставлен чайник. Собственно, на кухне проходили важные разговоры, вслух многие слова говорить было нельзя - в квартире была прослушка. Именно поэтому на кухне стоял медный таз, нужные слова писали на листочках и сразу же сжигали. Главный акцент сделали на радиоприемник, по которому семья Солженицыных узнала о выходе в Париже первого тома книги "Архипелаг ГУЛАГ", ставшего причиной ареста и высылки Александра Исаевича из СССР.

Собственно, на кухне проходили важные разговоры, вслух многие слова говорить было нельзя - в квартире была прослушкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первыми новый музей осмотрели супруга писателя с сыновьями. В зале "Нобелиана" Наталья Солженицына вспомнила о работе и материнстве. Это самая большая комната, где можно отследить путь Александра Солженицына со времени тайного писательства в годы заключения и до получения регалий лауреата Нобелевской премии (1948–1974).

- В этой комнате мы ставили детскую кроватку, здесь же был рабочий стол, где я работала и смотрела за младенцами, - вспомнила в одной из комнат Наталья Солженицына, вдова и ближайшая помощница писателя.

- Папа же здесь не был прописан? - спросил у мамы Ермолай Солженицын.

- Нет.

Здесь есть личные предметы писателя, среди которых блокнот и четки. Говорят, что они помогали Солженицыну сочинять устно в лагере в начале 1950-х годов. В комнате можно увидеть фрагменты переписки Солженицына с Нобелевским комитетом, самодельные пригласительные билеты на церемонию.

Войдя в квартиру, где жил писатель, с порога погружаешься в атмосферу жизни интеллигенции 1970-х годовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Об аресте Александра Исаевича "говорит" прихожая мемориальной квартиры. Здесь черный телефон, бордовые обои. Арест производился 12 февраля 1974 года именно на Тверской, за ним последовала высылка писателя из страны.

Подлинным в квартире остался только кабинет Солженицына, где он работал в 1990-х годах. Рабочий стол, книжные шкафы, торшер, шторы - все на тех же местах. Для подтверждения есть фотографии. В кабинете под стеклом теперь еще появилась полевая сумка, блокноты и бинокль, с которыми писатель возвращался на Родину (в долгой поездке из Владивостока в Москву в 1994 году).

Еще один кабинет писателя, где он работал над исторической эпопеей "Красное Колесо" (1970–1990-е), воссоздали. Семья Солженицына предоставила рабочий стол, пишущую машинку и аппарат для просмотра микрофильмов. Как говорят сотрудники нового музея, такая аппаратура по тем временам была роскошью. Как раз с помощью верстальной машины IBM Composer было создано 20-томное "вермонтское" собрание сочинений.

Здесь есть личные предметы писателя, среди которых блокнот и четкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Последние годы Солженицын работал в Троице-Лыкове, где из его рабочего окна был вид на лес. Именно поэтому было создано окно с видом на природу, - рассказала Дарья Топилина, хранитель музея.

В так называемой "фотолаборатории" велась работа над книгой "Архипелаг ГУЛАГ". Автор переснял на пленку весь текст, фотографии были отправлены в Париж в коробке из-под вафельного торта, где впервые книга вышла в свет.

В так называемой "фотолаборатории" велась работа над книгой "Архипелаг ГУЛАГ"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Открытие музея - это дань уважения тем людям, которые были с ним в этот период. Я считаю, что этот музей будет крайне востребован. Прикоснуться к великому можно не только через произведения, но и через такое ощущение эпохи, быта, - сказала, присутствующая на открытии, Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

ГДЕ: улица Тверская, 12, строение 8. Ближайшая станция метро "Чеховская".

КОГДА: с 12.00 до 19.00, в четверг с 14.00 до 21.00. Выходные дни - понедельник и вторник.

СТОИМОСТЬ: не установлена, ориентировочно 200 рублей.