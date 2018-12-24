В Морозовской детской больнице оборудовали 100 мест для парковки

Маленькие пациенты детской Морозовской больницы, крупнейшего профильного медучреждения Москвы, и их родители теперь смогут пользоваться современной парковкой. Ее оборудовали на территории медучреждения. Раньше эта площадка была закрыта для въезда. Но уже с понедельника, 24 декабря, все изменилось. Хорошую новость москвичам сообщил мэр столицы.

- Сделали парковку на территории Морозовской больницы для экстренной помощи, госпитализации, сопровождения инвалидов, посещения и выписки пациентов. Занимаемся вопросом организации парковок и в других медучреждениях: там, где это возможно, - написал он в своем микроблоге Сергей Собянин.

Оборудовано 100 мест для стоянки во внутреннем дворе медучреждения. Родители, сопровождающие маленьких пациентов, могут оставить машину в непосредственной близости к входу.

- В случае экстренной госпитализации можно подъехать прямо к приемному отделению. Для этого не потребуется заранее оформлять пропуск, - пояснили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Во всех остальных случаях нужно заранее оформить пропуск. Такое право могут получить родители детей, которым нужна плановая госпитализация, а так же инвалиды 1 и 2 группы, которые навещают пациентов. Для процедуры потребуется паспорт и документы на автомобиль.

Максимальное время стоянки составляет два часа. Следить за порядком будут сотрудники службы охраны. Тем временем на территории больницы для удобства автомобилистов установили специальные указатели.

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о разработке программы, с помощью которой при записи к врачу можно онлайн забронировать место на парковке. Ожидается, что работать она начнет уже в следующем году.