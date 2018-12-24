Московские школы закрываются на карантин из-за вспышки ОРВИ

В Москве врачи отмечают всплеск заболеваемости ОРВИ, гриппом и ротавирусными инфекциями среди детей. Вспышки простудных и инфекционных заболеваний столичные медики регистрируют каждый год, с приходом зимних морозов. Пока что массовый карантин в городе не объявлен, однако все больше родителей обращаются за медицинской помощью для своих детей. Врачи предупреждают: симптомы ОРВИ часто схожи с признаками пищевого отравления — у детей поднимается температура, начинается рвота и диарея. Поэтому заниматься самолечением ни в коем случае нельзя — необходимо сразу обратиться к специалистам.

В нескольких учебных заведениях столицы уже отменены занятия. Напомним, администрации школ и детских садов могут по своему усмотрению объявлять карантин, если из-за болезни на уроки не пришли более 20% детей. Так, из-за вспышки ОРВИ занятия в целях профилактики отменили в трех дошкольных группах детского сада №2403 на Братиславской улице (при школе №1357). Ранее трое воспитанников детского сада обратились к врачам с симптомами инфекции.

Карантин из-за ОРВИ также объявлен в в группах дошкольного отделения школы №2051. Как сообщается на сайте образовательного учреждения, занятия в детском саду отменены с 21 декабря. Родители воспитанников детского сада ранее заявляли, что более 70 детей были госпитализированы с симптомами пищевого отравления, однако их подозрения не подтвердились. По словам директора школы №2051 Елены Семеновой, пострадавших было гораздо меньше, и врачи опровергли факт отравления.

- Врачи не подтвердили ни одного случая кишечной инфекции в дошкольных группах школы, двоих детей госпитализировали с подозрением на ОРВИ, - рассказала агентству ТАСС Елена Семенова. - Тем не менее дошкольные группы будут закрыты до 27 декабря.

Схожая ситуация с заболеваемостью и в районах Новокосино и Богородское. На карантин закрыта школа №1360 в районе Богородское — сразу у нескольких учеников появились симптомы ОРВИ и кишечной инфекции. Дети не ходят на занятия и лечатся дома.

- Информации о том, что кто-то доставлен в больницу, у нас нет, это точно, – сообщила директор учреждения Татьяна Кувшинова.

Тревогу родителей легко понять: слухи об отравлениях множатся в соцсетях, как снежный ком. Однако то, источник заражения в столичных школах и садах имеет непищевой характер, подтвердили и в НПСО «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения». По словам специалистов ассоциации, заболевание распространяется не так, как это обычно бывает при пищевом источнике заражения. Точную причину болезни можно будет назвать после того, как будут готовы результаты эпидемиологических исследований Роспотребнадзора в закрытых на карантин школах и детских садах.