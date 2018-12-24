Мисс Москва - 2018: прямая онлайн-трансляция финала

24 декабря 2018 года в Vegas Crocus проходит финальный в этом году конкурс красоты - «Мисс Москва 2018». Девушки приехали не только блеснуть своей внешностью, но и удивить дотошное жюри своими талантами и манерами. Всего в конкурсе участвует 49 москвичек и жительниц области в возрасте от 14 до 34 лет. Специальный приз достанется красавице, за которую проголосовали и читатели «Комсомолки» - она получит памятные призы и подарки. Помимо основного титула «Мисс Москва-2018», самые удачливые красотки станут обладательницами титулов «Краса Москвы-2018» и «Московская красавица-2018». Девушкам до 18 лет дается возможность побороться за титул «Мисс юная Москва-2018». Гостей будут развлекать не только шоу, но и выступлениями звёзд эстрады.

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