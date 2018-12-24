Пока москвичи возмущаются, что новая навигация в метро не столь понятная, и просят, чтобы вернули, как было, в "подземке" начинают продавать старые указатели. В продаже они появятся в самом метрополитене с 25 декабря.

- Приобрести указатели можно будет в сувенирном магазине на станции "Маяковская" или в информационном центре на станции "Тушинская", либо забронировать понравившийся лайтбокс через www.mosmetro.ru, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Фанаты старой навигации метро смогут купить любимые указатели

Почему вообще решили распродать это "богатство"? Оказывается, в соцсетях пассажиры сами сообщили о желании купить старые указатели. В продажу поступит более 30 указателей (световые и несветовые конструкции). Если будет спрос, то в продаже появятся дополнительные партии. Кстати, идея не новая, так делали уже в Лондонском музее транспорта.

Что будет в продаже? Указатели с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линии, также таблички с выходами в город, лайтбоксы "Вход в метро", "Держитесь левой стороны",, "Переход", "Не прохода", "Полиция", "Переход прекращается в 1 час ночи".

Сколько попросят за старые указатели? Цена будет зависеть от состояния и изношенности. Например, несветовые конструкции - от 1500 до 3500 рублей, световые - от 6250 рублей до 10000 рублей.

В соцсетях пассажиры сами сообщили о желании купить старые указателиФото: предоставлено пресс-службой

Как купить?

В магазине:

- в сувенирном магазине на станции метро "Маяковская" или в информационном центре на станции метро "Тушинская" (с 8.00 до 20.00).

Через сайт:

- выбрать понравившийся экземпляр и оставить заявку на сайте www.mosmetro.ru/box;

- с покупателем в течение двух часов свяжется сотрудник метрополитена и сообщит о бронировании;

- с покупателем договорятся о месте получения и способах оплаты товара.