В центре Москвы доделают четыре долгостроя

С начала года из списка долгостроев в центре столицы исключили 10 адресов. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По данным Оперативной группы по работе с объектами незавершенного строительства два здания уже достроены. Это поминальная часовня воинам Куликовской битвы на Андроньевской площади и Центр некоммерческих организаций на Волхонке.

- По четырем зданиям выданы новые разрешения на строительство и возобновлены работы, - рассказал Сергей Левкин. - На пересечении проспекта Академика Сахарова с Садово-Спасской улицей ведется строительство многофункционального общественно-делового комплекса с апартаментами, на Софийской набережной – жилого комплекса. На Остоженке возобновлена реставрация Палат Киреевского, а на улице Дурова построят за счет городского бюджета новую сцену театра «Уголок Дедушки Дурова».

По его словам, еще три площадки, где строительные работы так и не были начаты, благоустроят и превратят в общественные пространства.

«Еще одно сооружение относится к самовольному строительству и будет передано на рассмотрение соответствующей городской комиссии», - пояснил руководитель Департамента.

По словам Сергея Лёвкина, примером успешной работы с долгостроями можно назвать историю здания в Оружейном переулке, владение 41. Проект строительства многофункционального административно-торгового комплекса начался еще в 1995 году, а в 2009 году работы приостановили. Теперь здание уже введено в эксплуатацию.

"Сейчас в работе оперативной группы находятся 42 здания в Центральном округе, среди которых преобладают инвестиционные проекты", - уточнил руководитель Департамента.

Список сооружений незавершенного строительства сокращается по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2011 года.

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