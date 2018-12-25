2018-12-25T13:26:44+03:00
Дом. Семья

В Москве после новогодних праздников елку можно будет сдать на переработку

Акция продлится с 9 января до 1 марта
Павел КЛОКОВ
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Елочный базар в Москве.Елочный базар в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Опыт прошлых лет показывает, что многие из нас не любят выкидывать новогоднюю ель. Особенно те, у кого есть балконы. И в мае, уже после Пасхи, во дворах многоэтажек иногда возникает комичная ситуация. Когда один из мужиков, насупленный как школьник, получивший двойку, идёт к мусорным контейнерам с ёлкой в руках, которая давно засохла и осыпалась.

Чтобы было не так грустно, в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды предлагают выбрасывать отслужившие деревья с пользой. Точнее даже не выбрасывать, а сдавать в специальные пункты. Всего их в столице будет 473 (13 на природных территориях и 460 на улицах Москвы). Акция называется «Елочный круговорот».

- И ее цель - грамотно утилизировать деревья, - рассказали «КП» в пресс-службе «Мосприроды». - А также привлечь внимание москвичей к проблеме раздельного сбора отходов. На мусорных полигонах нет условий для естественного разложения елей, поэтому органические вещества не могут вернуться в почву.

Принимать их будут до 1 марта (сосны и пихты тоже). На дереве не должно быть никаких украшений. Никаких денег за него вы не получите. Разве что прибавку к карме.

Собранную древесину превратят в щепу, а потом в компост. Его будут использовать для удобрения городской почвы, для отсыпки дорожек и вольерных площадок.

Переработкой занимаются на территории посёлка Ульяновского лесопарка, в парке «Кузьминки-Люблино» и в Зеленограде.

В 2017 году за время акции собрали 565 деревьев. В прошлом - уже более 7 тысяч.

Полный список адресов можно найти на сайте Правительства Москвы и на сайте Департамента природопользования.

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