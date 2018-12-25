В новогодние праздники закроют участки метро на Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линиях

В праздничные дни на участке Арбатско-Покровской линии от станции "Курская" до "Щелковской" будут проходить круглосуточные работы.

- Для этого со 2 по 5 января будет закрыт участок "Курская"-"Щелковская", а с 6 по 8 января – участок "Партизанская" -"Щелковская", - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

До закрытых станций ("Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская", "Партизанская", "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская") пассажиры смогут добраться на бесплатных компенсационных автобусах КМ.

Также с 4 по 8 января закроют три станции Таганско-Краснопресненской линии, а именно "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".

- Закрытие необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена, - объяснили в Московском метрополитене.

Поезда будут курсировать на участке от "Планерной" до "Выхино". Для удобства пассажиров от станции "Выхино" до закрытых станций будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. Откроют станции 9 января в 5.30 утра.