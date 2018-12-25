Мэр Москвы посетил "Город Зимы" на ВДНХ

Самый необычный каток столицы "Ракета" на ВДНХ на кануне Нового года посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал детям, что в рамках "Города Зимы" на ВДНХ создана тюбинговая горка, где можно прокатиться, есть керлинг и специальная площадка, где можно играть в снежки.

- В Москве огромное количество катков, лыжных трасс, горок. Перед Новым годом все открыто и работает. Дед Мороз дал Москве в этом году хорошую зиму, а здесь на ВДНХ открыт "Город Зимы", - сказал мэр Москвы.

Самый необычный каток столицы "Ракета" на ВДНХФото: Михаил ФРОЛОВ

В прошлом году на ВДНХ был самый большой каток в Европе в виде "золотого ключика", но в этом году из-за реставрации фонтанов залить такую большую ледовую площадку не удалось. Поэтомы были созданы два катка - "Цветник" и "Ракета".

Самый удивительный каток "Ракета". Никогда на площади Промышленности на ВДНХ не заливали ледовую площадку вокруг макета ракеты-носителя "Восток". Возле катка "разбросали" яркие шары-планеты, что создает нереальную космическую атмосферу. Кататься одновременно на катке "Ракета" могут 2400 человек.

В течение зимнего сезона на катке "Ракета" пройдут праздничные и развлекательные мероприятияФото: Михаил ФРОЛОВ

Каток "Цветник" на ВДНХ расположен на Центральной аллее между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Эта ледовая площадка больше подходит для семейных катаний. Одновременно на коньки там могут стать 1000 человек. Рядом находится детский каток и трасса для снегоходов, японский снежковый тир "юкигассен", в который смогут поиграть команды по 10 человек.

Также в "Городе Зимы" открыли крытый павильон керлинга. Справа от арки Главного входа расположена тюбинговая горка. На главной аллее открыли рождественскую ярмарку и установили 27-метровую новогоднюю елку.

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО

В течение зимнего сезона на катке "Ракета" пройдут праздничные и развлекательные мероприятия:

- костюмированные вечеринки "Битва супергероев" и "Ночь ужасов или Бал Монстров";

- монохромная вечеринка "Черно-белое кино";

- танцевальная вечеринка "Rock'n'Roll Party";

- сериальные четверги с викторинами (самые популярные сериалы);

- тематические дискотеки,

- спортивные мероприятий.