Елки в лесу не рубить и не наряжать!

ПИЛЯТ НА ПРОДАЖУ

До Нового года остается всего ничего. А елка у многих еще не куплена. 20 декабря в столице открылись елочные базары (214 точек - адреса на сайте kp.ru). Цена -1000 рублей за метр. Увы, но иногда наши граждане предпочитают срубить елку топориком или спилить, зачастую не подозревая, на какую сумму могут попасть (см. «Конкретно»).

В Подмосковье и вовсе браконьеры пытаются украсть елки, чтобы потом толкнуть по спекулятивной цене.

В прошедшие выходные в Одинцовском районе местный житель Сергей Коробко обнаружил целую кучу срубленных молодых елочек. Они были сложены прямо на обочине.

- Я проезжал неподалеку от деревни Ястребки, - рассказал «КП» Сергей. - И, видимо, спугнул браконьеров, потому что никто к этим деревьям так и не вышел. Каждая из елок - метра полтора-два длиной. Очевидно, приготовили на продажу.

Приехавшие сотрудники полиции оцепили лесоповал ленточкой и составили протокол.

В городе нелегальные лесорубы - явление редкое. И чаще инспекторы Мосприроды натыкаются на свежие пеньки с утра пораньше. Ведь орудуют злодеи ночью, когда инспекторов нет на посту (их рабочий день заканчивается в 21.00). Полиция также патрулирует территории, но охватить сразу все не получается. Один только Битцевский лес, например, имеет площадь 2208 га. Природно-исторический парк «Измайлово» - тоже один из крупнейших не только в Москве, но и в Европе (1608 га). Сейчас там особое внимание к молодым елкам. Парк патрулируют 13 инспекторов. И у каждого свой отдельный маршрут.

ДОЖДИК ПОВЕСИЛИ...

Есть и другая крайность. Наряжают елочки в лесах и лесопарках. А все эти блестяшки, оказывается, очень опасная штука.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы попросил горожан воздержаться от украшения елок на природных территориях.

- От ветра шары, мишура и дождик падают с веток вниз. В лесу ведь нет дворников. И все это, сделанное из очень долго разлагающихся материалов, потом много десятилетий будет лежать в земле, - объясняет кандидат биологических наук, редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов.

Украшения могут проглотить и дикие звери, и домашние питомцы - москвичи ведь часто выезжают на природу с собаками. В период праздников у ветеринаров - поток посетителей с животными, проглотившими дождики, что нередко приводит к завороту кишок.

Справка "КП"

КОНКРЕТНО

Какие штрафы

Есть сразу несколько статей и законов, запрещающих вырубку не только елок, но и остальных деревьев.

По административным статьям штраф для физических лиц - от 3 до 4 тысяч рублей.

Для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Плюс возмещение ущерба. А это уже другой порядок цифр. Полутораметровая елочка, например, обойдется лесорубу в полтора миллиона рублей.

Также незаконная вырубка деревьев - это преступление (согласно статье 260 УК РФ), за которое может быть назначен штраф 500 тысяч рублей. Или обязательные работы - до двух лет.