Может ли Москва обойтись зимой без реагентов

Есть у нас такая традиция. Каждый год с наступлением морозной погоды и гололеда жаловаться на белую крошку, которой усыпаны городские дороги и тротуары. Якобы это никакая не соль, как пишут в газетах, а жуткая химия, которая разъедает не только подошвы ботинок, но и кожу на ступнях. Люди к вечеру просто не могут идти. Они добираются до дома ползком. И больше без стальных набоек на улице не показываются. Даже летом.

В ответ на эти страшилки власть каждый раз отвечает, что никакого вреда противогололедные материалы не несут (официально они называются именно так - слово «реагенты» в ГБУ «Автомобильные дороги» считается крамольным). Без них все травмпункты Москвы были бы до апреля забиты. Как и автомастерские. Потому что машины бились бы как мухи о стекло. Или как рыбы об лед. Смысл один.

Давайте разберёмся, чем посыпают столичные улицы.

ГЛАВНОЕ, НЕ ПЕРЕСОЛИТЬ

Самое интересное, что никто из диванных критиков, которые против реагентов (давайте все-таки называть их так), не собрал противогололедную крошку и не отнёс на экспертизу. А если и отнёс, то наверняка никаких шокирующих результатов не получил. Иначе поднял бы крик.

Как рассказали «Комсомолке» в ГБУ «Автомобильные дороги», в состав ПГМ входят соль и пищевая добавка е509. Все. Перед тем, как оказаться на тротуарах и дорогах, посыпка проходит массу проверок. В Москомприроде, Санэпидемстанции и других организациях. Материал исследуют на наличие химических элементов. И тот образец, который есть сейчас, признали оптимальным.

Есть три вида противогололедного материала, - пояснили в учреждении. - Жидкий. Им поливают асфальт, если температура воздуха не ниже минус пяти градусов. Если мороз крепче, применяют твёрдый. Есть ещё комбинированный - третий вид. В его состав, кроме прочего, входит ещё и мраморная крошка. Ею обрабатывают дворы.

Автолюбитель Алексей Макушев, работающий курьером и весь рабочий день не вылезающий из машины, считает, что без реагентов в мегаполисе зимой не обойтись.

А если отказаться, все равно придётся чем-то обрабатывать, - рассуждает он. - В маленьких городах посыпают песком. Но от него лед не тает. На дорогах грязища. Все это попадает в ливневую канализацию. Она из-за этого весной забивается. А какие есть варианты? Набрать ещё пять тысяч дворников и бороться с гололедом вручную? Над нами весь мир потешаться будет.

Машина рассыпает реагенты на Тверской улице.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А КАК В ДРУГИХ СТРАНАХ

В префектуре Зеленоградского округа также каждый год объясняют жителям практический смысл противогололедных материалов. Смесь солей плавит лед, а мраморная крошка предотвращает скольжение. Люди в основном беспокоятся из-за соли.

Но для Москвы подобрали такие химические реактивы, - говорится в официальном сообщении префектуры ЗелАО, - которые совершенно безопасны для окружающей среды. Более того, хлористый магний, который входит в состав ПГМ, является удобрением. Да, в Финляндии и Нидерландах используют гранитную крошку без добавления соли. Но эта крошка забивает стоки и портит асфальт. В этих странах гораздо ниже плотность населения и транспорта. В Голландии на площади 41,5 тысяч кв. км проживает 17 млн человек. В Финляндии на 338,4 тысяч кв. км - 5,5 млн человек. А в Москве на площади 2,5 тысячи кв. км более 12,5 млн человек.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, помимо всего прочего климат в российской столице один из самых тяжелых. И каждый переход через ноль градусов (вверх или вниз) сказывается на дорогах. Снег тает. Вода заполняет трещины. И при первом морозе превращается в лед, который разрывает асфальт. За зиму такие скачки температуры происходят до 80 раз (в Канаде, для примера, до 15).

КАК ПРОИСХОДИТ ОБРАБОТКА

В Москве посыпкой реагентов занимается более 1700 единиц техники. Каждый грузовик оснащён компьютером, который распределяет ПГМ с точностью до грамма на каждый метр.

Предупреждения о предстоящей обработке выносятся в случае плохой погоды (5 см выпавшего снега и ветер 12 м/с). Если синоптики обещают переход с плюса на минус, на дорогу выезжают оранжевые «КАМАЗы» и льют реагенты. Первые в списке - съезды, эстакады, подъемы. Там, где велика вероятность ДТП. Жидкость растапливает снег, чтобы на проезжей части при его слипании не образовывался снежный накат.

В настоящий момент столичные службы должны убирать за три дня 10 см снега, который выпал за сутки.

ТРИ ВОПРОСА О РЕАГЕНТАХ

Можно ли полностью от них отказаться?

Если это сделать, то снег на дороге при плюсовой температуре растает, а во время заморозка превратится в каток. ДТП на такой поверхности да ещё с таким количеством автомобилей не избежать. Если долбить лед только с помощью техники, возникнут заторы и пробки. Да и механическое воздействие для асфальта не очень полезно.

А пытались?

Да. 18 лет назад зимнюю столицу обрабатывали пескосоляными смесями. Однако они не справлялись с наледью. В некоторых округах, например, в Зеленограде, пытались использовать только жидкие ПГМ. Но и этот опыт также признали неудачным.

Сказывается ли использование реагентов на здоровье жителей?

Нет. Всю посыпку и всю жидкость тщательно исследуют. Материал сертифицирован на федеральном уровне. Образцы каждой новой партии обязательно отправляют в лабораторию.

СКАЗАНО

Нагляднее всего безопасность ПГМ демонстрирует состояние деревьев и газонов вдоль столичных магистралей. Вспомните, сколько стояло погибших деревьев вдоль МКАД лет 20 назад? Они гибли потому, что против льда на дорогах применялась соляная смесь. А сейчас весной все вокруг распускается и зеленеет. На мой взгляд, это лучший барометр безопасности обработки городских улиц. Смотрите, какие роскошные липы выросли за эти годы на Тверской, Арбате, Садовом кольце! Если бы их чем-нибудь травили, разве были бы деревья такими пушистыми, зелеными, а яблони все в цвету?

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, доктор экономических наук - в интервью «Российской газете» 25 декабря 2018 года.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

И тем не менее следует поменьше лить этой жидкости, - считает директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов. - Я сколько раз замечал, как этот фонтан из машины просто заливает деревья. В реагентах много соли и примесей. Снег, который ими пропитан, сгребают к липам и кленам. Это вредно. Если совсем отказаться от ПГМ нельзя, хотя бы занимайтесь обработкой грамотно.