Стал известен график работы метро и МЦК в новогоднюю ночь 2019 в Москве: уже третий год подряд поезда столичной подземки и МЦК будут ходить всю ночь с интервалами движения от 3,5 до 15 минут.

Также будут курсировать автобусы - интервалы движения составят от 25 до 30 минут.

- В ночь с 31 декабря на 1 января транспорт будет курсировать по 172 маршрутам. 13 из них ночные, 60 — круглосуточные, 99 будут работать до 3.30, - об этом сообщили в мэрии Москвы.

Пригородные поезда в новогоднюю ночь будут ходить до 2.00. Добраться из аэропортов также не составит труда — поезда «Аэроэкспресс» будут курсировать в обычном режиме. К поездам в сторону Шереметьево добавят по два дополнительных вагона.

- Во время праздников поезда на всех направлениях движения будут следовать в соответствии с действующим расписанием. Текущего количества рейсов достаточно для комфортного обслуживания пассажиров в условиях увеличенного пассажиропотока, - рассказали в пресс-службе «Аэроэкспресса».

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Как будет работать транспорт в Рождественскую ночь

Метро и МЦК в ночь с 6 на 7 января 2019 года закроются на час позже — в 2.00.

- В рождественскую ночь наземный транспорт будет работать до 3.00, речь о 165 маршрутах. Также пассажиры смогут воспользоваться 13 ночными маршрутами, - рассказали в мэрии Москвы.

Продлят также и время движения поездов пригородного сообщения — до 2.00.