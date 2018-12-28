2018-12-28T16:45:01+03:00
Общество

Москва перешла на цифровое ТВ

Аналоговое вещание продолжит работать параллельно
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Если в квартире стоит старый телевизор, то ему понадобится приставка-декодер для работы с цифровым ТВЕсли в квартире стоит старый телевизор, то ему понадобится приставка-декодер для работы с цифровым ТВФото: EAST NEWS
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С 28 декабря 2018 года телевещание в Москве стало цифровым. Это примерно 50 каналов, в число которых входят все федеральные и местные столичные (типа Москва-24).

Без дополнительного оборудования цифровой сигнал принимают только новые телевизоры, сделанные после 2013 года. Их обладателям достаточно поменять настройки: вместо аналогового формата выбрать цифровой DVB-T2.

Если в квартире стоит старый телевизор, то ему понадобится приставка-декодер для работы с цифровым ТВ. Такие приставки продают в большинстве магазинов бытовой техники, стоят тысячу руб. Траты на них малообеспеченным людям обещают компенсировать.

В любом случае, без телевидения москвичи не останутся. 50 каналов будут параллельно вещать и в цифровом, и в аналоговом формате. Владельцы старых телевизоров могут ничего не менять, и каналы продолжат ловиться по-старому. Зато у цифрового ТВ качество картинки заметно лучше.

- В Москве 4,8 млн. семей, - рассказал начальник управления Департамента информационных технологий (ДИТ) Михаил Суров. - 99% из них подключены к коллективным антеннам.

Это значит, что люди каждый месяц платят за доступ к антенне по 215 руб. Но не факт, что все эти горожане смотрят ТВ через антенну. У многих есть спутниковые тарелки или цифровое телевидение от интернет-провайдера. Но для отключения антенны надо писать заявление и куда-то ехать — многим проще платить, чем заморачиваться с этим.

Точных данных, сколько в Москве старых телевизоров, подключенных к коллективной антенне — нет. Но в ДИТ утверждают, что таких немного. Тогда переход на цифру для большинства зрителей окажется безболезненным.

На цифровое вещание ТВ переходит не только Москва, но и вся Россия. До лета 2019 года новый формат заработает по всей стране. Кстати, аналоговое вещание обычно отключают после перехода на цифру. В Москве же старый формат отключать не будут вообще, оставят работать параллельно — это решение столичной мэрии.

А так 3 декабря 2018 года на цифру полностью перешла Тверская область. 11 февраля 2019 года к ней присоединится еще 7 регионов. 19 субъектов переключат 15 апреля 2019 года. Оставшееся большинство (56 регионов) лишится аналогового вещания 3 июня 2019 года.

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