2018-12-28T16:48:28+03:00
Общество

Столичные таксисты перешли на новогоднее положение

Стоимость поездок скачет как давление гипертоника - и это еще не вечер
Павел КЛОКОВ
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20 минут ожидания вместо привычных 5-ти - дело несмертельное. А вот огромное количество бомбил, которые съезжаются сейчас в Москву с разных концов страны, это уже опасно20 минут ожидания вместо привычных 5-ти - дело несмертельное. А вот огромное количество бомбил, которые съезжаются сейчас в Москву с разных концов страны, это уже опасноФото: Евгения ГУСЕВА
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Три часа дня. Пятница. Старый Петровско-Разумовский проезд. Вызываю машину до Белорусского вокзала. И вижу на экране смартфона сиреневую молнию, которая означает повышенный спрос. Стоимость - 500 рублей! За три километра пути. И по времени в три раза дольше, чем на метро. Задушенный жабой, я отменил заказ и с низкого старта побежал к станции «Динамо». По дороге набивая на телефоне письмо в «Яндекс.Такси». Я решил, что агрегатор взвинтил к Новому году тарифы.

- На самом деле, это не так, - сообщили «Комсомолке» специалисты сервиса. - Канун Нового года - традиционный для Москвы период максимальной загрузки дорог. Люди выезжают за покупками. Заказывают их доставку. Заканчивают дела перед праздниками. Но тарифы при этом остались прежними. Дело в том, что стоимость поездок зависит не только от них. Но еще от пробок и спроса на такси. В районах, где заказов больше, чем машин, автоматически формируется повышающий коэффициент. Не только на Новый год, кстати. Но и в любое другое время года.

То есть я попал не в час пик, а в день пик. На часах 15.00, а пробки уже семь баллов. К пяти вечера основные столичные магистрали как будто каменеют. И продлится это до утра 1 января.

По словам координатора движения «Стоп нелегал» Евгения Грэка, нехватка машин - не самая большая проблема. 20 минут ожидания вместо привычных 5-ти - дело несмертельное. А вот огромное количество бомбил, которые съезжаются сейчас в Москву (с разных концов страны!), это уже опасно.

- Среди них много мошенников, которые готовы обуть клиентов при первой возможности, - рассказал Грэк. - Пассажирам надо быть бдительней. Особенно после корпоративов и застолья.

- Но если я вызываю машину через приложение, разве это не гарантия, что водитель нормальный?

- Конечно, нет. Подключиться к агрегатору (не только к «Яндексу»), может любой. Даже в прошлом судимый человек. К тому же на Новый год многие ловят машины рукой. Без всяких приложений.

- На что нужно обращать внимание пассажирам? Чтобы не влипнуть.

- Машина должна быть с шашечным поясом. В салоне на видном месте ищите карточку водителя, а на ней - его фото и данные. Табличка с тарифами должна быть на панели управления со стороны пассажира. Ну и не садитесь в автомобиль, если в нем есть еще кто-нибудь, кроме водителя. Этот второй человек может изображать попутчика, а на самом деле - сообщник.

- А в таксопарках, которые, как раньше, по старинке работают с диспетчерами, цены тоже вырастут?

- Конечно. Но не так сильно, как у агрегаторов. Где-то в два, максимум в три раза. И только в новогоднюю ночь. Компании заранее об этом предупреждают.

Вот и получается, что формально у агрегаторов повышения тарифов нет. А на деле - стоимость поездок уже выросла.

- Во время высокого спроса мы пытаемся вместе с таксопарками-партнерами вывести на линию как можно больше водителей, - добавили в «Яндекс.Такси», - чтобы повышающий коэффициент как можно скорее исчез.

КУДА ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮТ ТАКСИ

Исследование в этом году проводила компания «Яндекс». И выясняла, что из всех маршрутов в Москве самые популярные - это аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». В пределах МКАД - это Ленинградский вокзал, «Москва-Сити», Казанский вокзал, станция метро «Юго-Западная», ТРЦ «Авиапарк», бары и кафе Нового Арбата, Курский вокзал, станция метро «Речной вокзал», ТРЦ «Европейский» и Павелецкий вокзал.

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