На ВДНХ вернули исторические уличные часы

Главная выставка страны с каждым днем все больше приобретает исторический вид — становится такой, какой ее помнит старшее поколение. В 50-е годы на аллеях ВДНХ были даже уличные часы. Восстановить их решили к Новому году. Теперь, гуляя по ВДНХ, можно окунуться в атмосферу тех лет и не доставать смартфон, чтобы посмотреть который час.

- Специалисты ВДНХ изучили архивные фотографии и чертежи, разработка которых велась с 1951 года. По созданным на их основе эскизам изготовили 20 электронно-механических часов, - рассказали в пресс-службе ВДНХ. - Для часов создали и красивые исторические фигурные кронштейны.

Однако стоит отметить, что механизм часов усовершенствовали, добавили в дизайн новые элементы. Работать часы смогут и в сильные морозы, у них есть вечерняя подсветка и синхронизация по GPS и ГЛОНАСС (это обеспечит бесперебойную работу даже при отключении электричества).

Специалисты ВДНХ изучили архивные фотографии и чертежиФото: материалы пресс-служб

Посмотреть на часы можно на Центральной аллее. Их расположили возле фонтана «Дружба народов», между катками «Цветник» и «Ракета», а также на Большой прогулочной аллее.

Стоит напомнить, что 2019 год для ВДНХ будет юбилейным — Выставке исполнится 80 лет. Возле Главной арки также появился арт-объект в виде цифры «80».