Красная площадь в новогоднюю ночь в Москве 2019: Бой курантов, запрет на петарды и спиртное, 1000 полицейских

В этом году впервые за последние годы главная площадь страны будет открыта в новогоднюю ночь. По каким правилам будет работать центральная площадка народных гуляний, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

ЧАСЫ РАБОТЫ

Для всех желающих в новогоднюю ночь и праздничные январские дни Красная площадь будет открыта с 10.00 31 декабря и до 2 января. Видимо, затем Красную площадь временно могут закрыть для уборки, после чего на неё вновь смогут попасть все желающие.

Кроме того, в центре города до трех часов ночи будут проходить народные гуляния на Манежной, Пушкинской, Тверской площадях, а также на площади Революции, на Тверской улице, около комплекса Поклонная гора, на ВДНХ и в других парках Москвы.

Главная площадь страны украшена к Новому году.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

Около Красной площади откроют 5 контрольно-пропускных пунктов с 30 рамками металлодетекторов. То есть примерно по 5 – 6 рамок на каждом входе. На площадь можно будет попасть со стороны Никольской улицы, Воскресенских ворот и Китайгородского проезда. Выходы с площади откроют в сторону улиц Ильинка, Васильевский спуск и Варварка.

ОХРАНА

За порядком на главной площади страны будут следить 1000 полицейских. Никаких ограничений на вход, кроме очевидных, таких как сильное алкогольное опьянение, агрессивное поведение или попытки пронести на площадь запрещенные предметы, не будет. Однако, если желающих попасть на Красную площадь будет слишком много, чтобы избежать давки и беспорядков, полицейские могут временно ограничить вход.

ЧТО С СОБОЙ ЛУЧШЕ НЕ ПРИНОСИТЬ

Во время массовых уличных праздников в Москве с 2000 года действует запрет на продажу и распитие спиртных и алкогольных напитков. Эти ограничения и сейчас вступают в силу для всех праздничных площадок. Так что забудьте о фляжках и мерзавчиках с горячительным.

«Большая просьба к горожанам и гостям города, которые хотят встретить 2019 год на Красной площади, - не приносите на площадь пиротехнику. Это также запрещено», - сказал Владимир Черников.

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ

На ярмарке можно будет купить горячие напитки (чай, кофе), снеки, пирожки. К примеру, черный или зеленый чай – 100 руб., кофе – от 150 рублей. В меню – колбаски на гриле, чешские пончики (трдельники), пельмени, башкирские беляши, китайская лапша, жареные каштаны, вареная кукуруза, блины с разными начинками. Все блюда в среднем от 150 - 250 рублей за порцию.

ТУАЛЕТЫ

В новогоднюю ночь на Красной площади работают два стационарных общественных бесплатных туалета. Один - у подножия Спасской башни (Красная пл., д. 1, сооружение 1). Второй - ближе к Александровскому саду, рядом с Кремлевской стеной около исторического музея (Кремлевский проезд, д. 1, сооружение 1).

По 20 бесплатных кабинок М и Ж будут работать на площади Революции и на Манежной площади. Еще 8 таких же кабинок поставят ближе к Охотному ряду, на Тверской улице.

Кроме того, 12 бесплатных туалетных кабинок поставят на Васильевском спуске, ближе к парку «Зарядье». В самом парке также есть бесплатные стационарные туалеты в павильонах «Медиацентр» и «Заповедное посольство». Они открыты в понедельник с 14.00 до 20.00, со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00.

Уличные туалеты в парке находятся около въезда на парковку со стороны Москворецкой улицы и рядом с восточной опорой парящего моста. Они работают в понедельник с 14.00 до 22.00, со вторника по воскресенье с 10.00 до 22.00.