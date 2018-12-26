На дальней станции сойду…

О настоящем, прошлом и будущем российских железных дорог рассказывает интерактивная экспозиция «Станция Россия», открывшаяся недавно в галерее «Царская башня» на Казанском вокзале. Премьера этого проекта, созданного при поддержке галереи «Триумф» и ОАО «РЖД», одного из крупнейших мировых железнодорожных перевозчиков, прошла весной этого года в российском павильоне на XVI Венецианской международной архитектурной биеннале. И вот теперь мультимедийную выставку, объединяющую редкие документальные, видео и аудиоматериалы, могут увидеть москвичи и гости столицы.

По словам куратора проекта, историка Семена Михайловского, представленная экспозиция не только и не столько об архитектуре вокзалов. Философия выставки значительно глубже. «Железная дорога - по сути наша жизнь», - убежден Михайловский.

Чтобы лучше донести эту идею до зрителей, выставочное пространство визуально разделили на пять сюжетных разделов: «Введение в географию», «Проектное депо», «Зал ожидания будущего», «Камера хранения» и «Преодолевая свободное пространство».

Ритм железных дорог

В разделе «Введение в географию» представлено двадцатиминутное видео художника Ардена Вальда, подготовленное группой Tanatos Banionis. Оно рассказывает о масштабах нашей страны, о том, как развиваются железные дороги при увеличивающемся пассажиропотоке и, конечно, о вокзалах.

Их история начиналась с павловского «музыкального воксала», на котором выступал Федор Шаляпин. В настоящее время железнодорожные вокзалы обладают колоссальным потенциалом и являются точками притяжения как в глубинке, так и в мегаполисах. Многие из них построены выдающимися архитекторами Федором Шехтелем, Алексеем Щусевым, Константином Тоном, Евгением Левинсоном и являются объектами культурно-исторического наследия. Только благодаря усилиям РЖД их удалось сохранить и органично вплести в современную архитектуру.

Без прошлого нет будущего

Языком фотографии в разделе «Проектное депо» посетителям рассказывают о вчерашнем и сегодняшнем дне вокзалов и пассажиров. Здесь можно увидеть исторические фото и кадры с камер наблюдения. Центральное место занимает макет первого вокзала в Павловске (проект бюро «Литейная часть-91», архитектор Рафаэль Даянов). В этом же зале представлен макет железнодорожного вокзала в Олимпийском парке Сочи («Студии 44», проводившей реновацию сочинского вокзала), который с высоты очень напоминает птицу с распростертыми крыльями.

В выставочном разделе «Камера хранения», в каждой из ячеек - истории известных людей об их перемещениях по железной дороге.

Интересен и другой проект, связанный со строительством Высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» (проект «Метрогипротранса»). Архитектор Николаи Шумаков пофантазировал на заданную тему и предложил проекты вокзалов по маршруту следования – в Чебоксарах и Казани, выдержав их в футуристическом стиле.

Специально для выставки художник-абстракционист Анатолий Акуе сделал настенную роспись, которую посетители увидят в разделе «Зал ожидания будущего». В нем также представлены конкретные предложения по развитию площади трех вокзалов (проект бюро «Citizenstudio/Горожане»). По одному из вариантов архитекторы предложили убрать железнодорожные пути под землю, а освободившуюся территорию использовать для застройки.

Вид из окна…

Пожалуй, самый зрелищный выставочный раздел – это «Камера хранения», где в каждой из ячеек - истории известных людей об их перемещениях по железной дороге. Немногие знают, что, например, гроб с телом Антона Чехова вернулся на родину в «вагоне для устриц», а эскиз фасада Дворца Советов был создан легендарным архитектором Ле Корбюзье во время поездки по Италии.

Посетители и сами могут совершить путешествие по стране, увидев необъятные российские просторы из замороженного вагонного окна. В разделе «Преодолевая свободное пространство» нонстоп демонстрируется авторский фильм «Семь дней за семь минут», снятый московским режиссером Даниилом Зинченко. Это реальная история о том, как Дмитрий долгое время искал своего деда, а когда нашел, отправился к нему на встречу во Владивосток, и был очарован увиденными во время долгих странствий красотами родной страны.

Выставка работает до 19 марта 2019 года, до 31 декабря 2018 года вход на нее осуществляется бесплатно.