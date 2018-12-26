Как мы сдали мошенников в полицию

В одной из районных групп в ФБ появилось тревожное сообщение: «На Планетной ходят по подъездам две мадам с папками, стучат в квартиры с «предупреждением» о замене газовых плит. Очень хамят, агрессивны! Уже второй раз приходят к нам в дом. Видимо, нашли доверчивого жителя. Будьте бдительны! Если вы узнали себя на фото, мой вам совет, устройтесь на нормальную работу, пока не прибил никто».

Очевидно, эти «мадам» не видели сообщения, либо не вняли разумному совету, потому как через какое-то время их заметили в жилом доме уже на Эльдорадовском переулке.

Вот комментарий оттуда: «Три девушки. Та же песня: «Может, у Вас плита старая». Я их к своей не пустила, сказала, что только Мосгаз пущу, а про таких, как они, уже начиталась в фейсбуке. Ни малейшей растерянности в их глазах не обнаружила. Главной была рыжая. Обычно они, кстати, в будни промышляют. Пенсионеров ловят».

А вот еще один сигнал тревоги: «К нам на Ильюшина тоже заходили. Просили маму-пенсионерку документы показать. Типа пенсионерам - льготы».

Настал тот день, когда они явились и к нам. Мы с мужем завтракали, никого не ждали.

Дверной звонок верещал настойчиво.

- Не открывай, - сказал супруг, - явно коробейники какие-то.

- А вдруг кому-то нужна наша помощь? - возразила я и пошла в прихожую.

Первой, кого я увидела на лестничной площадке, была рыжая. За ней, делово уткнувшись в планшет с бумагами, стояла еще одна дамочка.

Очевидно, второй в этой паре отведена роль серой мыши, которая всем своим видом должна изображать жуткую занятость. Высунув язык от усердия, она что-то лихорадочно писала на планшете.

- Здравствуйте! - затараторила рыжая. - Мы из отдела утилизации. Проверяем газовые плиты. У вас старая плита.

- У меня, - отвечаю, - новая. А вы собственно откуда?

- Я же говорила - из отдела утилизации!

- Утилизации чего? - не унимаюсь я.

- Утилизации всего! - не уступает рыжая. - Отдел у нас такой.

- А ваш отдел к какой организации относится? К Мосгазу?

- Нет. Мы так и называемся - отдел утилизации.

- Отдел утилизации какой организации? От подотдела очистки?

- Я же вам русским языком…!

- А вы знаете, что ваши фотографии давно висят в интернете с предупреждением, чтобы вами двери не открывали?

И это мое сообщение очень возмутило «начальницу». Она громко пообещала подать на меня в суд за такое оскорбление. И они ушли.

Следующим утром опять звонок в дверь. Открываю второпях, а там... рыжая! Да не одна, а с той же мышью и двумя парнями в черном. Глаза мои округлились.

- Да ладно?! Опять вы?!

- Да, это мы, - улыбается рыжая. - Мы привели все документы в порядок и вот пришли. Как у вас плита поживает?

От такой наглости я вовсе растерялась.

- Нам, - говорю, - от вас ничего не надо.

- Но мы пришли сказать, что у нас все в порядке, - как ни в чем не бывало продолжает рыжая. При этом группа поддержки позади нее - мышь и двое в черном - смотрят на меня с хитрым прищуром. И нагло так улыбаются.

- Вы не знаете, соседи ваши дома?

Тут я разозлилась.

Тот самый пост в фейсбуке, с которого началась эта история. Фото: facebook.com

- Вы совсем, что ли, берега потеряли?! - закричала я. - Вы кто такие? А ну пошли вон отсюда!

На шум вышел муж и тоже выразил мысли вслух. На самом деле, я уже испугалась. Ну, правда. Кто знает, зачем они пришли. Закрыла дверь, а муж уже набирал номер полиции.

Дежурный долго принимал сообщение. Дважды просил продиктовать адрес, потом запросил личные данные, описание «газовщиков».

Но ровно через пять минут после того, как муж положил трубку, ему на телефон позвонил участковый. Вы не поверите, но участковый с группой, оказывается, уже стояли у нашего подъезда, и он спрашивал код домофона.

Всех четверых проходимцев задержали в считанные минуты. Попросили предъявить документы, но у них при себе ничего не оказалось. Тогда компанию доставили в ближайший отдел полиции, где их проверили и завели дело. Об этом мы узнали от нашего участкового, который позвонил и поблагодарил за бдительность.

В этой истории меня лично очень удивила оперативность полиции. Мы так привыкли к нелепым рассказам об «абсолютно равнодушных и нерасторопных» полицейских, что потеряли веру в качество их работы. А тут - пожалуйста – за считанные минуты «отдел утилизации» утилизировали. И ведь граждане, которые не первый месяц писали предупреждения в соцсетях об этих мошенниках, могли бы сразу вот так же запросто позвонить в полицию.

PS. Обычно газовые мошенники, проникая в дом, пугают хозяйку, что ее газовая плита вот-вот взорвется. Но можно сегодня по акции «всего за 50 тысяч» поставить новую. На самом деле новая стоит около 7 тысяч, а замена по расценкам Мосгаза около 3 тысяч.

Мошенники вас надуют – это в лучшем случае. Но могут дополнительно и почистить ваши карманы, пока вы отвлечены их работой. И самое главное – никто, кроме специалистов Мосгаза не имеет права касаться вашего газового оборудования. Иначе этакие «работы» могут привести к большому взрыву. А потому, столкнувшись с этакими «утилизаторами» в вашем доме, обязательно вызывайте полицию.