2018-12-26T19:53:54+03:00
Общество

Пассажир рейса «Иркутск-Екатеринбург»: «Только крутые ребята летают из Внуково в Домодедово самолетом»

Мужчину удивила обычная практика аэропортов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Только по-настоящему крутые ребята летают по Москве самолетом, - написал в Фэйсбуке Ярослав ШиршиковТолько по-настоящему крутые ребята летают по Москве самолетом, - написал в Фэйсбуке Ярослав ШиршиковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Удивление пассажира Ярослава Ширшикова, который летел из Иркутска в Екатеринбург, стало новостью. Мужчина написал в соцсетях, что «летает по Москве на самолете».

- Из Внуково рейс в Домодедово. Только по-настоящему крутые ребята летают по Москве самолетом, - написал в Фэйсбуке Ярослав Ширшиков.

Однако ранее мужчина планировал даже устроить бунт, когда ему померещилось, что транзитных пассажиров собираются бросить во Внуково.

- Экипаж сказал, что сейчас самолет заправят, обслужат и мы полетим в Домодедово, а потом в Екатеринбург. Что за фигня происходит? Мы сейчас тут бунт народный устроим, - возмущался Ширшиков.

А происходило следующее — непогода. И претензии пассажиру, видимо, нужно было отправлять Матушке-природе. Самолет компании «Уральские авиалинии» выполнял рейс «Иркутск-Екатеринбург» с пересадкой в Москве. Приземлиться лайнер должен был в «Домодедово», но не смог из-за тумана. Пилот принял решение приземлиться во «Внуково».

Из Внуково рейс в Домодедово Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Из Внуково рейс в ДомодедовоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы сегодня приняли пять бортов, которые не смогли приземлиться в «Домодедово», - рассказали в пресс-службе «Внуково».

В аэропорту «Домодедово» подтвердили, что утром из-за погодных условий несколько рейсов были отправлены на запасные аэродромы.

- К 14.00 погодные условия улучшились. Видимость в районе взлетно-посадочных полос — свыше 2500 метров. На тот момент вернулись три воздушных судна, командиры которых ранее приняли решение направиться на запасные аэродромы, - прокомментировали в пресс-службе «Домодедово».

В аэропортах не стали называть перелет из «Внуково» в «Домодедово» чем-то удивительным — для Москвы это обычная практика, когда в одном районе города погода значительно отличается от другой. И перелеты из одного аэропорта в другой не впервые.

А, судя по Фэйсбуку Ярослава Ширшикова, он и сам удивительный человек. До вылета он рассказал, что в Иркутске его «впервые жестко шмонали, стражей порядка смутили наручники, пришлось объяснять и показывать им, как работают наручники из сексшопа».

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