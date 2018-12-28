Как будут работать транспорт, магазины, центры госуслуг в новогодние праздники 2019 в Москве

Наземка, метро, парковка

Автобусы, троллейбусы, трамваи и синие маршрутки в ночь на 1 января будут развозить москвичей до трех часов ночи. Информацию об этом вывесят на остановках общественного транспорта, в вестибюлях подземки, на сайтах Мосгортранса, метрополитена и на нашем сайте.

Обычные маршрутки курсируют 31 декабря до 22.00, большинство из них 1 января не работает.

Метро и МЦК с 31 декабря на 1 января будут работать всю ночь. В ночь на 7 января они закроются на час позже - в 2.00.

А вот компании такси советуют 31 декабря вызывать машину в первой половине дня, чтобы добраться к родственникам или, например, докупить все необходимое. А 1 января лучше переждать часы спроса - с 1.00 до 2.00.

С 31 декабря 2018 по 8 января 2019 года автомобилисты смогут бесплатно поставить машину на любое место и даже в тех частях центра города, где парковка с 15 декабря стала по 380 рублей в час.

В новогоднюю ночь будут работать службы автомобильной помощи, а некоторые компании даже не возьмут денег за эвакуацию авто после ДТП. Для получения услуги необходимо обратиться на горячую линию 8-800-250-72-62 (звонок бесплатный). Для бесплатной эвакуации нужно, чтобы ДТП было оформлено сотрудниками ГИБДД. После этого вашу машину доставят в то место, куда вам необходимо.

Электрички

28 и 29 декабря - по расписанию пятницы;

с 30 декабря по 7 января - по расписанию субботы;

8 января - по расписанию воскресенья;

9 января - по расписанию среды.

Обратите внимание: в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, несколько электричек будут отправляться позже привычного времени, чтобы гости столицы смогли уехать после праздничного салюта. От столичных вокзалов эти электрички поедут после полуночи позже обычного графика (например, если электричка уходит обычно в 23.55, то в новогоднюю ночь - в 0.55). Такое же расписание будет и в ночь на Рождество с 6 на 7 января.

Обо всех новшествах можно узнать из объявлений на вокзалах и на остановках. А 1 января пассажиры смогут уехать на первых утренних электричках, которые начинают курсировать с 4 - 5 часов утра. Доехать до железнодорожных станций можно на ночных маршрутах общественного транспорта. Например, на автобусах Бк, Бч, курсирующих ночью по Садовому кольцу с интервалом 15 минут.

Метро

С 10.00 31 декабря до 2.00 3 января изменения ждут пассажиров станции «Охотный Ряд»:

1 - 4-й выходы, расположенные на улице Тверской, будут работать только на вход;

5 - 7-й выходы, расположенные на улице Манежной, будут полностью закрыты;

8-й выход будет работать только на выход.

Торговля

Терять выручку торговые центры не планируют, тем более что москвичи и сами прибегут в последний момент, чтобы купить платье, туфли, подарки. И все-таки перед Новым годом ТЦ закроются на несколько часов раньше.

- До 30 декабря мы на час продлеваем время работы - до 23.00. Торговый центр будет работать и 31 декабря - с 10.00 до 19.00, а вот 1 января выходной. Уже со 2 января переходим на привычный режим - с 10.00 до 22.00, - рассказали в торговом центре «Охотный ряд».

На час дольше в предновогодние дни будет работать и ГУМ на Красной площади - с 10.00 до 23.00. ГУМ закрыт 1 января, а со 2 января работает с 10.00 до 22.00.

- Будем работать 31 декабря с 10.00 до 19.00, 1 января у нас выходной, а со 2 января в обычном режиме - с 10.00 до 22.00, - говорят в торговом центре «Европейский».

31 декабря продовольственным магазинам с товарами первой необходимости, например хлебом, мясом, маслом, яйцами, картофелем, власти рекомендуют закрываться не раньше 20.00; магазинам с продуктами и промтоварами - не раньше 19.00.

1 января продовольственным магазинам с товарами первой необходимости рекомендовано открываться не позже 10.00.

1 - 8 января продовольственные и непродовольственные магазины работают по своему обычному режиму выходного дня. Это не касается тех торговых точек, для которых рабочий день назначен администрацией магазина.

При этом график круглосуточных магазинов не изменится.

Центры госуслуг

В канун Нового года 31 декабря районные МФЦ принимают посетителей с 8.00 до 20.00, флагманские офисы - с 10.00 до 20.00, Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10.00 до 22.00;

с 1 по 8 января - центры госуслуг не работают;

со 2 по 8 января (включительно) - работают дежурные центры госуслуг, в которых можно оформить государственную регистрацию смерти (полный список - на сайте МФЦ). Рождение можно будет зарегистрировать только в центре госуслуг района Матушкино и во флагманском офисе ЦАО в торговом центре «Афимолл» в «Москва-Сити». Дежурные центры госуслуг открыты с 11.00 до 20.00. Но 7 января эти МФЦ не работают.

Выплата пенсий

Как сообщили в управлении Пенсионного фонда по Москве и Московской области, из-за новогодних праздников пенсии и социальные пособия в столице за январь 2019 года будут выплачивать через почтовые отделения по такому графику:

В старой Москве

- 3 января - по обычному графику;

- 4 января - за 4 и 7 января;

- 5 января - за 5 и 6 января;

- с 8 по 14 января - по обычному графику;

- 15 января - за 15 и 17 января;

- 16 января - за 16 и 18 января.

В Новой Москве

- 4 января - за 4 и 6 января;

- 5 января - за 5 и 7 января;

- с 8 по 18 января - по обычному графику;

- 19 января - за 19 и 20 января.

Улицы и выходы из подземки перекроют

Изменения ждут автомобилистов на время проведения фестиваля «Путешествие в Рождество».

С 0.01 28 декабря до 0.01 29 декабря частично закрыты для движения: улица Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, а также улица Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверской. Движение будет осуществляться по одной выделенной полосе поочередно в обоих направлениях.

С 0.01 29 декабря до 18.00 3 января полностью перекрыт участок улицы Тверской от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, участок улицы Моховой от улицы Воздвиженка до улицы Тверской, участок Театрального проезда от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка.

С 0.01 29 декабря до 21.00 3 января закрыто движение по Большому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Козицкому, Глинищевскому, Газетному, Брюсову, Елисеевскому и Никитскому переулкам.

С 14.00 30 декабря до 8.00 3 января закрыто движение по улицам Ильинка, Большому и Малому Черкасским переулкам.

С 0.01 30 декабря до 8.00 3 января закрыто движение по улице Варварка.

На время проведения праздничного фейерверка в честь Нового года будут полностью перекрыты для движения автомобилей три участка дорог.

С 14.00 31 декабря до 2.00 1 января - Большой Москворецкий мост.

С 23.50 31 декабря до 0.10 1 января - участок Москворецкой набережной до пересечения с Китайгородским проездом.

С 0.50 до 1.10 1 января - проезд по улице Федосьино от 10 до 19-го дома.

Сухой закон

С 30 декабря по 8 января в столице ограничат продажу алкоголя. По традиции в местах народных гуляний и соседних с ними магазинах запретят продавать крепкий и слабый алкоголь, а также прохладительные напитки в стеклянной таре. Это касается не только водки и вина, но и пива, воды, газировок, морсов, соков и прочих напитков. Горячительное нельзя будет купить около новогодних ярмарок, в парках и на пешеходных улицах.

НА ЗАМЕТКУ

Экстренная помощь

Для владельцев домашних телефонов: пожарная охрана - 01, полиция - 02, скорая медицинская помощь - 03, газовая служба - 04, психологическая помощь (бесплатно и круглосуточно) - 051.

С мобильников звонить сюда нужно так:

- если ваш оператор МТС, «МегаФон» или «Билайн»

112 - единый телефон пожарной охраны, спасателей, полиции, «Скорой помощи», службы газа

- если ваш оператор «СкайЛинк»

01 - единый телефон пожарной охраны и спасателей

02 - полиция

03 - «Скорая помощь»

04 - служба газа

Оперативная линия по вопросам ритуального обслуживания (бесплатно и круглосуточно) - (499) 610-00-00.

«Горячая линия» по обслуживанию и работе лифтов: Мослифт - (499) 755-01-01, Мос Отис - 8-800-200-68-47.

«Горячая линия» Московского парковочного пространства - (495) 539-54-54.