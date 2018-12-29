В Москве избили известного футболиста, обладателя Кубка России

Накануне праздников в неприятную историю попал бывший футболист московского «Торпедо» Сергей Борисов. 46-летнего мужчину доставили в больницу с серьезными травмами головы.

- Пострадавший рассказывает, что собрал у себя в квартире застолье для друзей, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Однако среди гостей оказалось и несколько незнакомых ему мужчин. В какой-то момент эти люди стали избивать хозяина квартиры, требуя, чтобы он отдал им деньги, какие есть.

Само ЧП произошло больше недели назад, но о нем стало известно только сейчас.

- Я не сказал бы, что Серёжа сильно выпивает, но случается, - заявил «КП» один из бывших футболистов «Торпедо», игравших с Борисовым. - Полагаю, здесь он просто оказался не в той компании.

Сергей Борисов выступал за автозаводцев с 1989 по 1995 годы. ФОТО Официальный сайт ФК

По словам нашего собеседника, Новый год спортсмен отметит уже дома, а не на больничной койке.

Заведено уголовное дело по статьям «Побои» и «Грабеж». Личности подозреваемых установлены.

Отметим, что за московское «Торпедо» Сергей Борисов играл с 1989 по 1995 годы. В составе команды он выигрывал Кубок России и бронзовые медали чемпионата страны.

- Сергей Анатольевич поддерживает связь с клубом, - сообщил «КП» руководитель клуба болельщиков ФК «Торпедо» Василий Петраков. - В этом году мы чествовали футболистов, которые в 1993 году выигрывали Кубок, он приходил.