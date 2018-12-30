В московском метро открыли станцию "Савеловская" БКЛ: дизайн с тюбингами и пересадка на зеленую линию

Была в метро одна станция "Савеловская" на Серпуховско-Тимирязевской линии, а стало две. Накануне Нового года, 30 декабря, в московском метро открыли станцию "Савеловская" на Большой кольцевой линии. С одной станции на одноименную можно перейти по подземному переходу. "Савеловская" стала 261-й станцией Московского метро (224 станции классического метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса).

- "Савеловская" пересекает действующую серую ветку метро, дает возможность дополнительной пересадки. Можно доехать до "Петровского парка", "ЦСКА", "Динамо" и даже до "Рассказовки". Это 17-я станция, построенная в этом году. Это рекорд по строительству станций за всю историю метрополитена города Москвы, да, и в мире я думаю, что такого объема вводимых станций не было. Но это не означает, что мы на этом останавливаемся. В предстоящие пять лет мы планируем построить еще больше, чем за предыдущие восемь лет. Метро Москвы будет значительно больше, - сказал на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/684700" frameborder="0"></iframe> Открытие станции метро Савёловская.

Пересадка на зеленую линию

Станция "Савеловская" стала продолжением открывшегося в феврале участка Большой кольцевой линии, а это пять станций ("Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк"). "Савеловская" стала следующей за "Петровским парком". Теперь пассажирам московского метро будет удобно сделать пересадку с зеленой (Замоскворецкой) на серую (Серпуховско-Тимирязевскую) линию. Это значительно сократит время в пути, ведь не придется ехать в центр или до Кольцевой линии.

Метро Москвы будет значительно больше, - сказал на открытии мэр Москвы Сергей СобянинФото: Алиса ТИТКО

Новая станция расположена в нескольких метрах от Савеловского вокзала, куда ежедневно прибывают почти 50 тысяч человек из Московской области, в частности, из Лобни, Дмитрова, Дубны. Раньше многие шли в метро на станцию "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Справляться с таким пассажиропотоком было сложно. Новая станция должна разгрузить "Савеловскую" на Серпуховско-Тимирязевской линии и улучшить транспортное сообщение пяти районов Москвы.

Из новой станции два подземных вестибюля: в сторону улицы Бутырская к Савеловскому вокзалу и к остановкам наземного транспорта.

Глубокая: сложности строительства

Это одна из самых сложных по строительству станций. Работы велись в сложнейших гидрогеологических условиях на глубине 65 метров (как 20-этажный дом). Стройка началась в марте 2012 года. В связи с тем, что вокруг находятся жилые дома, то все оборудование приходилось опускать под землю по частям и собирать на месте.

Станция "Савеловская" стала продолжением открывшегося в феврале участка Большой кольцевой линииФото: Алиса ТИТКО

Savelovskaya и тюбинги

Дизайн новой станции метро может показаться незавершенным - поезда будут ходить вдоль полукруглых тюбингов. Но в этом и вся фишка. Станция стала почти музеем строительства метро. Каждый тюбинг весит около тонны, спускать их под землю приходилось по частям в шахтных лифтах.

Для оформления станции выбрали серые, белые и черные цвета. На полу – гранит, а пилоны и стены украшает сибирский камень.

Ранее новую станцию "Савеловская" называли "Нижняя Масловка", но в августе этого года переименовалиФото: Алиса ТИТКО

Над каждой аркой написано название станции "Савеловская" (всего 78 раз), также впервые продублировано английскими буквами. В вестибюлях бирюзовые панно из стекла, на эскалаторах поставили круглые светильники.

КСТАТИ

Ранее новую станцию "Савеловская" называли "Нижняя Масловка", но в августе этого года переименовали. Как говорят строители, для удобства пассажиров. Ведь рядом Савеловский вокзал, создается первый участок Московских центральных диаметров - Одинцово-Лобня. На этой базе создается большой транспортно-пересадочный узел, он начнет функционировать в 2019 году. Общий пассажиропоток составит почти 300 тысяч пассажиров в сутки.

КОНКРЕТНО

Большая кольцевая линия (БКЛ):

- протяженность — 70 километров;

- всего 31 станция, из них уже открыто шесть;

- соединит все радиальные линии метро;

- строительство закончится в 2022 году.