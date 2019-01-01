В Москве в ночь на 1 января в парке Горького на людей обвалился мост на катке

В парке Горького в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января обвалился мост на катке. Люди упали вниз на катающихся на льду. Инцидент произошел как раз в полночь.

- Мост рухнул как раз в полночь, - написал в соцсетях Александр Воронцев.

- В парке Горького обвалился мост с людьми на людей на катке. Приехали пожарные, скорые, - написал в соцсетях Дионис Салманов.

Каток в парке Горького работал в ночь с 31 декабря на 1 января. Отмечать Новый год шумно и весело сюда приехали сотни людей. На свежем воздухе устроили праздничную ночь с катанием на коньках под песни Антохи МС.

dionissalmanov В Парке Горького обвалился мост с людьми на людей на катке. Приехали реанимация, пожарные, скорая.

Над катком есть временный деревянный мост, который построили на период работы катка. По всей видимости, конструкции не выдержали массу людей, которые поднялись на мост, чтобы понаблюдать за праздником на катке.

- После обрушения моста в парке Горького наши сотрудники выезжали на место. Наша помощь там не потребовалась. О пострадавших у нас информации нет, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МЧС по Москве.

- В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь, - сообщили в мэрии Москвы.

По некоторым данным, с моста взрывали фейерверки. В больницу доставили пять человек с ушибами.

В пресс-службе парка Горького говорят, что обломки моста лежат всего на нескольких квадратных метрах катка. Участок ледовой площадки огородили. Но каток не закрыли. Праздник продолжается, на остальной территории гости продолжают кататься.

Позже в мэрии Москвы сообщили, что за помощью к медикам обратилось 13 человек. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

- Тяжелых пострадавших нет, - говорят в мэрии Москвы.