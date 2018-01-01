Как в Москве встретили Новый год 2019: танцы на Красной площади и падение моста в парке Горького

В новогоднюю ночь Москва не спала. Развлечений было столько, что дома сидеть, казалось, просто противопоказано. В основном всех потянуло на Красную площадь. А все потому, что последние четыре года в самом сердце Москвы под стенами Кремля проводили съемки "Голубых огоньков" и попасть на Красную площадь было нельзя.

- Красная площадь же будет закрыта, - обсуждали в метро.

- Обещали пустить.

Зима — время самого тёплого и трогательного праздника в годуФото: Михаил ФРОЛОВ

Выйти из станции метро "Охотный ряд" можно было только к Большому театру. А дальше полицейские перенаправляли людей на Большую Дмитровку. Камергерский переулок был перекрыт.

- А как же попасть на Красную площадь? - спрошиваю у полицейских.

В этом году праздновать Новый год можно было на всех площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вам нужно как-то попасть на Тверскую, а там уже дальше никаких препятствий.

В Столешниковом переулке стояли рамки досмотра, проверяли сумки. Среди желающих попасть на Тверскую улицу было больше иностранных гостей, чем москвичей. Видимо, местные решили остаться дома и смотреть телевизор.

Судя по выражению мышиной морды, Щелкунчик вновь победилФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы приехали из Иркутска в гости. И попросили друзей провести нас на Красную площадь, чтобы услышать бой курантов. Сами бы потерялись, столько людей и КПП, - рассказывает Ирина Мельник.

Для жителей и гостей Москвы приготовили немало сюрпризовФото: Михаил ФРОЛОВ

Уже второй год подряд главная улица Москвы - Тверская - становится пешеходной. Здесь устроили массовые гуляния. На концертных площадках выступила группа "Челси", "Самоцветы". На улице появились нарядные елки, припорошенные снегом, пингвины, Деды Морозы с елками, Волк и Заяц из "Ну, погоди". На Тверской улице раздавали почтовые карточки с уже наклеенными марками - поздравления можно было отправить через специальные ящики.

Похоже, традиция сидеть всю новогоднюю ночь перед экраном с тазиком оливье медленно, но верно умирает.Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Манежной площади появился огромный диско-шар, который удерживает подъемный кран. Но главной достопримечательностью является елочка. И она там не одна.

В Москве празднование Нового года, как и ожидалось, было грандиознымФото: Михаил ФРОЛОВ

- Целый лес, - говорил маленький мальчик маме.

- Максим, держи меня за руку, а то потеряешься, смотри, сколько людей, - говорила женщина.

Праздник в Москве украсили концерты, шоу, яркие декорации и спортивные развлеченияФото: Михаил ФРОЛОВ

Попасть на Красную площадь вдоль исторического музея действительно не составило труда. Здесь уже не было никаких рамок - пускали всех. Приезжих было столько, что они водили хороводы и танцевали под национальную музыку. На ГУМ-каток попасть было нельзя - билеты выкупили еще за несколько недель. А вот покататься на каруселях и погулять на ГУМ-ярмарке - можно.

Столица встретила эту ночь красочными шоу и фейерверкамиФото: Михаил ФРОЛОВ

По улицам Москвы ходили барышни в пышных платьях и парни в цилиндрах, кто-то в лаптях и рубахе. А все потому, что 31 декабря москвичам и туристам показали 104 представления в исполнении артистов самых ярких уличных театров из Москвы, Петербурга, Краснодара, Евпатории, Нидерландов, Германии, Великобритании, Франции, Австрии и Словакии.

Массовые гуляния проходили во всех парках МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ

А так как метро 31 декабря стало основным перевозчиком москвичей и гостей города - поезда курсировали всю ночь, то добраться можно было в любую точку Москвы.

Символу 2019 года - свинке уделяли особенно много вниманияФото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году праздновать Новый год можно было на всех площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", которые расположены в Кузьминках, Новокосино и в других спальных районах. А также в парках и на катках. Многие пришли кататься на ледовых площадках "Цветник" и "Ракета" на ВДНХ. Кстати, посещаемость ВДНХ в 2018 году увеличилась до 30 миллионов человек, что превысило показатели прошлого года на пять миллионов.

К сожалению, не обошлось во время празднования Нового года без ЧП. В парке Горького в ночь на 1 января обвалился мост на катке. Конструкции обвалились, когда люди ждали бой курантов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/684824" frameborder="0"></iframe> Момент обрушения моста в Парке Горького.

- В парке Горького обвалился мост с людьми на людей на катке. Приехали пожарные, скорые, - написал в соцсетях Дионис Салманов.

На катке в парке Горького в ночь с 31 декабря на 1 января организовали большое празднование. Отмечать Новый год шумно и весело сюда приехали сотни гостей. На свежем воздухе устроили массовые катания на коньках. И вдруг временный деревянный мост не выдержал массу людей, которые поднялись на пятиметровый мост, чтобы понаблюдать за праздником на катке. В больницу с ушибами обратились 13 человек.

Мост обрушился в Парке ГорькогоФото: Михаил ФРОЛОВ

- На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся, - пообещал мэр Москвы Сергей Собянин.