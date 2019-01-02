Из-за неисправного самолета 480 человек застряли в аэропорту Шереметьево

Пассажиры авиакомпании «Nordwind» еще в пять утра среды, 2 января, должны были вылететь из аэропорта Шереметьево в Пунта Кану, Доминиканской республики. Рейс 3517 перенесли уже более пяти раз. Сейчас ориентировочное время вылета назначено на 14.00. Усталые и вымотанные пассажиры уже не верят, что это случится. А еще боятся заходить в самолет и требуют заменить борт.

- Нам сказали, что вылет задерживается из-за технической неисправности самолета. Со слов представителей авиакомпании, есть проблемы с лобовым стеклом. Нам просто страшно заходить на этот борт. Тем более, что внятно никто ничего не объясняет, - рассказала «КП» одна из пассажирок.

Из-за неисправного самолета 480 человек застряли в аэропорту ШереметьевоФото: Фото очевидцев

480 пассажиров уже написали коллективное письмо с просьбой заменить самолет. Ответ пока не получен. В авиакомпании официально ситуацию не комментируют. Представители аэропорта тоже избегают общения на эту тему. Вооружившись камерами мобильных телефонов, пассажиры пытаются найти справедливость.

- Если самолет взорвется, вы возьмете на себя ответственность? - поинтересовались люди у представителя аэропорта Шереметьево.

- Я за это не отвечаю, - с любезной улыбкой ответила сотрудница аэропорта.

В числе пассажиров более ста детей. Уже более пяти часов они вместе с родителями скитаются по аэропорту.

Вылет задержали на семь часов, пассажиры с детьми спят прямо на полуФото: очевидцев.

- Питание или доступ в комнату отдыха нам никто так и не предложил. Люди с детьми спят буквально на полу. Кругом кучи мусора. Видимо, новогодние каникулы и обслуживающего персонала аэропорта, - рассказала «КП» пассажир задержанного рейса Павел Власов.

В числе пассажиров жители разных регионов России.

- Я приехал с детьми из Курска. Мы на машине до Москвы ехали 7 часов теперь еще это безумное ожидание в аэропорту. Новогодний отпуск можно считать испорченным,- пожаловался «Комсомолке» Алексей Петров.

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