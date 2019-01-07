Погода в Москве 7 - 13 января: Ледяные иглы, алмазная пыль и мороз до -26 градусов

В Москву пришли рождественские морозы - в точном соответствии с народным календарём. Минувшей ночью воздух остыл до -15…-17 градусов, холоднее всего, по данным столичного метеобюро, было на Рублёвском шоссе и в Тушине, а из подмосковных городов - в Черустях и Воскресенске.

А ещё природа отмечает Рождество красивым и необычным атмосферным явлением - его называют “ледяные иглы” или “алмазная пыль”. Увидеть ледяные иглы в морозном воздухе проще всего вечером, в свете фонарей, объясняют специалисты центра “Фобос”. Ледяные иглы - это мельчайшие кристаллы льда в форме тонких иголок или звёзд. Они образуются из-за резкого понижения температуры, когда содержащийся в воздухе водяной пар мгновенно замерзает. Ледяные иглы “висят” в воздухе и сверкают в свете фонарей и фар. Одевайтесь теплее и идите любоваться! Днём же алмазная пыль может ухудшить видимость до 500 - 1000 метров.

“Виноват” в похолодании антициклон, с которым в среднюю полосу поступает ледяной арктический воздух. Пик стужи придётся на первые рабочие дни после долгих новогодних каникул, судя по прогнозам Гидрометцентра России на 7 - 13 января.

В ночь на 8 января подморозит до -14…-19 градусов, по области до -22. В последний день каникул -8…-13, облачно, с прояснениями, возможен небольшой снег.

В среду, 9 января, под утро -21…-26 градусов, а в первый рабочий день -10…-15. Такая погода на 7 градусов холоднее климатической нормы.

В четверг, 10 января, станет теплее: ночью -10…-15, днём -6…-11 градусов. Пасмурно, небольшой снег.

В пятницу, 11 января, ночью -8…-13 градусов, днём -4…-9. Облачно и снежно.

В субботу, 12 января, ночная температура -11…-16 градусов, днём -3…-8.

В воскресенье, 13 января, под утро -5…-10, днём -2…-7. В выходные пасмурно, будет сыпать снег.