С 9 января подорожал проезд по новой Ленинградке

Автолюбителям, которые пользуются новой Ленинградкой (платным участком скоростной трассы М11), придется привыкать к новым тарифам. Подорожание владельцы дороги назвали мерой вынужденной и сослались на инфляцию. Новые цены начали действовать со среды 9 января. Прежние тарифы прибавили в цене 50 рублей.

- Новый цены коснутся всех типов транспортных средств и способов оплаты. При этом цена для владельцев транспондеров (электронных приборов регистрации проезда) будет ниже, - пояснили «КП» в ООО "Северо-Западная концессионная компания".

Для легковых автомобилей и мотоциклов, оборудованных транспондерами, в ночное время продолжит действовать 100 процентная скидка. Бесплатно по скоростной трассе можно проскочить с 01.00 до 06.00.

Мы публикуем тарифы для легковых автомобилей. Полный перечень цен для всех типов транспортных цен можно уточнить по телефону «горячей линии» 8 (800) 775 10 00. Звонки принимаются ежедневно с 06.00 до 22.00.

Тарифы для легковых автомобилей

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