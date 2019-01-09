Московская школьница случайно выстрелила себе в лицо, пытаясь сделать селфи с пистолетом папы

Фото под новогодней елочкой, с веселым снеговиком, или верхом на разноцветной ватрушке — такими локациями сейчас усыпаны все соцсети. Удивить друзей опасным фото решила 13-летняя московская школьница. Но вместо желанных лайков оказалась в больнице. Все произошло на новогодних каникулах на даче в подмосковных Мытищах, где Маша* отдыхала вместе с мамой и папой.

Дождавшись, когда родители отвлекутся на домашние дела, девочка без разрешения взяла отцовский травматический пистолет. С оружием она заперлась в своей комнате на втором этаже и принялась делать фото.

- В процессе она случайно нажала на курок и выстрелила себе в лицо, - сообщила «КП» Ольга Врадий старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Услышав хлопок, родители Маши бросились к ней на помощь. К счастью, обошлось без серьезных травм. Маленькая любительница селфи отделалась переломом челюсти. Сейчас девочка находится больнице. Тем временем ее отцу приходится оправдываться перед полицейскими.

- У мужчины было разрешение на ношение и хранение. Однако он нарушил правила, за что был привлечен к административной ответственности, - пояснили «КП» источники в правоохранительных органах.

Отец семейства уверяет, что пистолет взял с собой на дачу, чтобы в случае беды, защитить дочку и жену. В московской квартире пистолет мужчина хранил в специальном сейфе, как это и требуют правила. А вот на даче оборудовать такой он не успел.

- По факту получения девочкой огнестрельного ранения проводится проверка, - пояснили в СУ СК РФ по Московской области.

*Имя изменено