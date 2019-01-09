Губернатор Подмосковья открыл в Истре новый школьный корпус на 400 человек

В первом месяце 2019 года в Московской области заработают сразу четыре новые школы. Одну из них, в Истре, сегодня открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

В новом корпусе истринской школы №3 будут заниматься начальные классы - с первого по четвертый. Всего он рассчитан на 400 учеников.

- Сегодня в Московской области в школу отправились более 850 тысяч ребят, - сказал губернатор. - У нас реализуется большая программа по строительству новых школ, мы открываем их не только 1 сентября, но и с нового года. С января открываем 4 школы - в Балашихе, Пушкине, Истре и Мытищах. Эта программа будет продолжаться, в 2019 году мы должны открыть 24 школы. В рамках Указа Президента ликвидируем вторую смену и открываем новые школы там, где было построено большое количество жилья, но не было социальных объектов. В Павловской Слободе в конце года начинаем строить большую школу на 1,1 тысячи мест.

В новом корпусе 16 учебных классов, спортзал, просторная столовая, рассчитанная на 288 человек, вместительный актовый зал, кабинеты логопеда, психолога. Кроме того, здесь оборудованы кабинеты для занятий информатикой, изобразительным искусством и робототехникой. На деньги, выделенные из областного бюджета, закупили конструкторы для изучения простых механизмов, а также комплекты, позволяющие разрабатывать сложные робототехнические комплексы. Они предназначены в том числе для подготовки к соревнованиям WorldSkills и JuniorSkills - это чемпионаты по рабочим профессиям.

В школе №3 сегодня реализуются программы «Школа полного дня», «Волонтёрское движение», «Физическая культура и здоровье», «Информатизация школы и образовательного процесса», «Будущая карьера». По программе сотрудничества с гимназией им. Гриммельсгаузена в Германии ученики и учителя истринской школы проходят стажировки за границей, принимают участие в совместных культурных страноведческих программах. А после открытия нового корпуса школа №3 стала участником федерального проекта «Современная школа». На ее базе будет создан Центр гуманитарных и цифровых навыков обучающихся.