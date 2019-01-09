Москвич нашел на свалке новые указатели метро и продает их за 5500 рублей

Житель столицы выставил на продажу в интернете два указателя со станции метро «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии. На одном указано направление в сторону «Рассказовки», на втором — в сторону «Петровского парка». Просит за две вывески 5500 рублей.

- А откуда у вас эти таблички? - звоню по телефону.

- Совершенно случайно нашел в мусорном контейнере, рядом со станцией «Солнцево», - рассказывает продавец Иван.

- Вы их не украли? - уточняю.

- Нет. Достал из контейнера, принес домой, помыл и теперь продаю.

- Я видела, что в самом метрополитене легально продают старые указатели. Но это же новые указатели.

- Ну, видимо, они теперь тоже старые. Ведь открыли до Нового года станцию метро «Савеловская». Теперь на этих указателях нужно добавлять - «Савеловская». Вот тогда я эти таблички и нашел.

Адрес мусорного контейнера продавец не называет и говорит о табличках, что «где было — там уже нет». Новых табличек может уже и нет, а вот старые купить еще можно. Распродажа ведется через официальный сайт mosmetro.ru. Цены — около 5-7 тысяч рублей. Такие же таблички у перекупщиков в интернете выше. Например, табличку «переход на кольцевую линию» со станции «Киевская» продают за 22 тысячи рублей.

Московский метрополитен легально уже продал пассажирам 350 старых указателей и заработал 2,1 млн рублей. Самые популярные лайтбоксы с надписями «Выход в город», «Вход в метро», «Переход прекращается в час ночи». Особый спрос на те, которые светятся, если их включить в розетку. Стоит отметить, что продажи начались только 25 декабря прошлого года, а уже фиксируются рекорды.

Московский метрополитен легально уже продал пассажирам 350 старых указателей и заработал 2,1 млн рублей.

- Рекорд по продажам был зафиксирован 27 декабря, в тот день посетители приобрели 94 лайтбокса, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Останавливать продажи указателей не планируют, в ближайшее время поступит новая партия. Напомним, что в столичном метро меняют устаревшую навигацию. Но, возможно, легально можно будет купить и ненужные указатели со строящейся Большой кольцевой линии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В московском метро открыли станцию "Савеловская" БКЛ: дизайн с тюбингами и маршрут до "Делового центра"

Была в метро одна станция "Савеловская" на Серпуховско-Тимирязевской линии, а стало две. Накануне Нового года, 30 декабря, в московском метро открыли станцию "Савеловская" на Большой кольцевой линии. С одной станции на одноименную можно перейти по подземному переходу. "Савеловская" стала 261-й станцией Московского метро (подробности).