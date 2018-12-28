2018-12-28T12:06:31+03:00
Общество

Собянин открыл автовокзал "Северные ворота" и пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу к метро "Ховрино"

В столице продолжается формирование нового транспортно-пересадочного узла
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Автовокзал "Северные ворота".Автовокзал "Северные ворота".Фото: Алиса ТИТКО
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Возле станции "Ховрино" Замоскворецкой линии метро формируется транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с автовокзалом и железнодорожной платформой. Год назад была открыта станция метро "Ховрино", а 28 декабря - автовокзал "Северные ворота" и пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу, благодаря которому жители Западного Дегунина смогут экономить до 40 минут в день на поездках в центр города и обратно. Вскоре здесь появится и новая железнодорожная платформа "Ховрино-2".

- Очень важно было не только построить станцию метро, но и обеспечить интеграцию с другими видами транспорта. В Западном Дегунино жители просили построить переход через железную дорогу. Сегодня, чтобы добраться из Западного Дегунино к станции метро "Ховрино" требуется пройти около 3 км, что невозможно. Мы построили большой переход, который проходит под Северо-Восточной хордой и над железнодорожными путями, сегодня он открывается. Кроме того, открываем автовокзал "Северные ворота", который возьмет на себя значительную часть пассажиропотока из Шереметьево и городов Подмосковья, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кассы нового столичного автовокзала. Фото: Алиса ТИТКО

Кассы нового столичного автовокзала.Фото: Алиса ТИТКО

В здании автовокзала есть зал ожидания, кафе, торговые точки. На территории восемь перронов посадки (междугородние и международные). Автовокзал уже начал принимать городские и пригородные автобусы из Подмосковья, а с марта 2019 года станет конечной станцией для международных автобусных маршрутов, следующих из Финляндии, Белоруссии, Украины, Молдавии, стран Прибалтики, Санкт-Петербурга, Твери, Пскова, Ярославля, Ржева, Осташкова, Торопца и других российских городов северного, северо-западного и северо-восточного направлений.

На территории вокзала начинает работу плоскостная перехватывающая парковка на 100 машиномест.

В рамках создания ТПУ "Ховрино" построят также перехватывающий паркинг на 400 машиномест. Из-за увеличения нагрузки на дорогах в районе станции метро "Ховрино" возведут эстакаду от улицы Дыбенко до Библиотечного проезда и боковые проезды вдоль улицы Дыбенко.

Также построят железнодорожные посадочные платформы с навесами, эстакаду и пешеходные переходы.

КОНКРЕТНО

Строительство ТПУ "Ховрино" будет завершено в 2020 году, что позволит:

- обеспечить удобную пересадку пассажиров между четырьмя видами транспорта (метро, железная дорога, наземный общественный транспорт, автомобиль);

- освободить от транзитного пассажиропотока станцию метро "Речной вокзал", нагрузка снизится в 1,5 раза;

- частично разгрузить Ленинградское шоссе, Фестивальную, Беломорскую и Смольную улицы;

- частично разгрузить Ленинградский вокзал за счет удобной пересадки пассажиров пригородных поездов на метро.

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