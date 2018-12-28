Работа музеев Москвы в новогодние праздники 2019: Вход будет бесплатным

Со 2 по 8 января желающие смогут бесплатно побывать на столичных выставках и постоянных музейных экспозициях. В традиционной новогодней акции участвуют 82 музея, галереи и выставочных зала, подведомственных департаменту культуры Москвы. Среди них - музей Москвы, Дарвиновский музей, музей космонавтики, дом-музей Марины Цветаевой, музей-заповедник «Коломенское».

Попасть сюда в зимние каникулы можно без предварительной записи. Но сначала на входе нужно получить бесплатный билет в кассе. Никаких документов с собой для этого приносить не надо. Все музеи будут работать по привычному графику, то есть с 10.00 до 18.00 без перерыва.

Специально к новогодним длинным выходным музеи составили познавательную и развлекательную программу. Для гостей устроят мастер-классы, экскурсии, шоу, рождественские выставки, конкурсы, игры.

К примеру, музей Москвы покажет выставку «Вечерняя Москва» с фотографиями и личными вещами москвичей, живших в XIX и XX веках. В музее археологии 3 и 5 января проведут игру-квест «Лист открытий». Участники пройдут по музейной экспозиции, а потом выполнят 12 заданий и расшифруют кодовое слово, связанное с археологией. А в центре Гиляровского откроется выставка «История новогодней игрушки». На ней шесть елок украсят игрушками в традициях разных эпох, например, дореволюционных лет и 1980-х годов.

В доме Гоголя в канун Рождества, в воскресенье, 6 января, пройдет новогодний фестиваль «Снежный Гоголь». В сквере на Никитском бульваре с 12.00 до 18.00 гости увидят народные игры, конкурсы и рождественские обрядовые колядки.

Полный список бесплатных музеев Москвы в новогодние праздники

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Как будут работать транспорт, магазины, центры госуслуг в новогодние праздники 2019 в Москве

Автобусы, троллейбусы, трамваи и синие маршрутки в ночь на 1 января будут развозить москвичей до трех часов ночи. Информацию об этом вывесят на остановках общественного транспорта, в вестибюлях подземки, на сайтах Мосгортранса, метрополитена и на нашем сайте (подробности)