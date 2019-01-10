Остановку "Карачарово" Горьковского направления МЖД открыли после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли 10 января новый остановочный пункт "Карачарово" Горьковского направления МЖД и осмотрели ход строительства станции метро "Нижегородская".

Платформу "Карачарово" фактически перенесли на 550 метров, чтобы пассажирам было ближе идти к станции МЦК "Нижегородская" - теперь время пересадки пассажиров сократилось с 15 до 5 минут. Для переноса платформы пришлось сместить и подземные коммуникации.

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли 10 января новый остановочный пунктФото: Алиса ТИТКО

- Фактически МЦК стала доступнее для всего Горьковского направления железной дороги. Это ряд московских районов и Подмосковья, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Платформа "Карачарово" ранее не пользовалась большой популярностью у пассажиров, пока в полукилометре не была открыта станция МЦК "Нижегородская".

- Теперь создаются новые графики движения. Дополнительно смогут останавливаться 20 пар экспрессов, - сказал генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. - Стыковка между пригородными поездами и дальнего следования, использования в перспективе высокоскоростного транспорта - это экономия времени в пути для пассажиров.

Фактически МЦК стала доступнее для всего Горьковского направления железной дороги

Но и это не окончание работ возле платформы "Карачарово" и МЦК. Это всего лишь один из этапов создания транспортно-пересадочного узла "Рязанская". В начале 2020 года рядом еще и откроют станцию метро "Нижегородская" Большой кольцевой линии (БКЛ). Для комфорта также будут построены пассажирские терминалы, благодаря которым пересадка между электричками, МЦК и метро будет осуществляться в теплых пространствах. Также планируется, что на ТПУ "Рязанская" будет открыт центр "Мои документы" для жителей Нижегородского района.

Напомним, транспортно-пересадочный узел "Рязанская" расположен на стыке Рязанского проспекта с Нижегородской улицей. Здесь пересекаются четыре крупнейших транспортных артерий города: МЦК, МЖД Горьковского направления МЖД и две строящиеся линии метро – Некрасовская и БКЛ.

ВАЖНО

Создание транспортно-пересадочного узла "Рязанская" позволит:

- обеспечить комфортную пересадку пассажиров между метро, МЦК, ж/д и НГПТ;

- обеспечить полноценную работу Некрасовской линии метро, для которой "Рязанская" будет главным пересадочным узлом, принимающим основные потоки пассажиров, следующих в центр из Некрасовки и других районов за МКАД;

- обеспечить комфортный въезд в город и пересадку на другие виды транспорта пассажиров Горьковского направления МЖД (в перспективе – линия МЦД);

- снизить нагрузку на Курский вокзал и станцию метро "Курская";

- снизить нагрузку на Рязанский проспект, Нижегородскую улицу и прилегающую улично-дорожную сеть;

- улучшить условия транспортного обслуживания жителей районов Нижегородский, Лефортово и др.;

- стимулировать развитие и благоустройство прилегающих к ТПУ территорий.