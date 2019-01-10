Из-за пьяного мужчины, упавшего под поезд, не было движения на Арбатско-Покровской линии московского метро

Пассажиры столичного метро 10 января около 18.30 не смогли добраться домой по Арбатско-Покровской линии, так как там были увеличены интервалы движения поездов.

- Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введено в график, - сообщили позже в Московском метрополитене.

Пьяный мужчина попытался прыгнуть под поезд в московском метро.

Как оказалось, движение было ограничено из-за инцидента с мужчиной. Он был в сильном алкогольном опьянении и бросился под прибывающий поезд на станции "Арбатская".

- Мужчина из города Набережные Челны, 1982 года рождения, шагнул под прибывающий электропоезд. Он упал в спасательный желоб. Заметив данную ситуацию, машинист электропоезда применил экстренное торможение, - рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Сотрудники метрополитена сразу же вызвали скорую помощь. Мужчина был жив. Чтобы поднять его на платформу, нужно было снять напряжение с жесткого пути. Пассажира подняли за четыре минуты. Так как сам он не мог идти из-за опьянения, дежурные отвели его в комнату полиции.

- По словам пассажира, он прыгнул под поезд из-за потерянных документов. Также пострадавший сообщил, что ранее выпил три литра пива, - рассказал Алексей Мышляев.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. У него зафиксировали ушибы и растяжения мягких тканей. То, что мужчина самостоятельно шагнул под прибывающий электропоезд, подтвердил машинист и очевидцы. Сейчас проверяется информация о нахождении потерпевшего на учете в городских психдиспансерах.