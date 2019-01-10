Почему в Москве затопило Тушинский тоннель

1. Что случилось?

Стена Тушинского тоннеля утром в четверг, 10 января, превратилась в нечто, напоминающее водопад. Поток воды вперемешку с землей и песком хлынул с высоты 30 метров на окрестные улицы. Позже выяснилось, что под земляной насыпной дамбой на стыке тоннеля и канала имени Москвы размыло грунт. Напор был такой, что очевидцы-пешеходы едва успевали уносить ноги, а автомобилисты до упора выжимали педаль газа.

Аварийные службы на месте потопа в Тушинском тоннеле.Из-за прорвавшейся дамбы в районе Волоколамского шоссе продолжает поступать вода

- Я вообще не понял, что происходит. За окном зима, а по асфальту будто горная река разлилась. Я был одним из последних, кто проехал по тоннелю. Колеса почти полностью тонули в этой желтой жиже, - рассказал «КП» очевидец Олег Кривинцов.

Всего через полчаса поток затопил Тушинский тоннель, расположенный на Волоколамском шоссе, а также подземный пешеходный переход на улице Свободы. По тревоге подняли все коммунальные службы. По поручению мэра Сергея Собянина на месте ЧП был создан экстренный штаб. Возглавил его заместитель мэра Петр Бирюков.

В тоннель хлынула вода из канала имени МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ

2. Как решали транспортную проблему?

Первом делом было принято решение о перекрытии движения в районе аварии. В разное время движение по оживленной городской магистрали - Волоколамскому шоссе - то закрывали полностью, то частично открывали в направлении Московской области. Автомобили и общественный транспорт пустили по единственному объездному пути - Ленинградскому шоссе.

- Средняя скорость была 5 километров в час. Но на некоторых участках и вовсе не двигались, - рассказал водитель такси Леонид Власов.

Из-за прорвавшейся дамбы в Москве затопило Тушинский тоннель

Движение регулировали сотрудники ГИБДД и ЦОДД. На ручной режим работы перевели все светофоры. Но к пяти часам вечера, по данным Яндекс.Навигатора, движение на Ленинградке встало в десятибалльной пробке. Запустили дополнительные маршруты автобусов, но и они застыли в заторе. Только метро работало в штатном режиме.

Прогнозы были самые осторожные.

- Стена канала имени Москвы дала протечку, из-за чего большой объем воды и грязи попал в Тушинский тоннель. Сейчас идут аварийно-восстановительные работы. Это серьезная авария, и для ее ликвидации запущен сброс воды в шлюзе. После этого стена канала будет отремонтирована, а тоннель очищен. Надеюсь, что движение будет восстановлено утром 11 января, - сообщил Сергей Собянин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/685638" frameborder="0"></iframe> На канале имени Москвы прорвало дамбу.

И вдруг уже к шести вечера тоннель поехал! Первым пустили общественный транспорт, позже зеленый свет дали всем автомобилям.

3. Как устраняли аварию?

Коммунальные службы первыми прибыли на место. Работали без перерыва более семи часов и успели в такие короткие сроки очистить тоннель, к огромному счастью автомобилистов.

Спецтехника откачивала воду и вывозила тонны грязи. Так, по данным на 15.00, на улицу в секунду вытекало более 50 литров жижи!

- Сброс воды осуществлялся через шлюзы гидроузла

№ 8, для этого были опущены специальные фермы, которые сдерживают напор воды, а водопроводные галереи выводили воду в Москву-реку, - рассказал руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

К пяти часам вечера поток воды был полностью остановлен. Эксперты зафиксировали площадь, которую размыло, - более 75 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/685692" frameborder="0"></iframe> Из-за прорвавшейся дамбы в Москве затопило Тушинский тоннель.

4. В чем причины прорыва?

Официальных выводов комиссии придется ждать как минимум неделю. Но предварительные причины все-таки озвучили. Во всем винят масштабную реконструкцию Волоколамского шоссе, которая велась в 2001 году. Тогда автомобильный тоннель был расширен почти впритык до границ с каналом имени Москвы.

- Тушинский тоннель располагается на участке между гидроузлами № 7 и № 8. Ситуация с размывом грунта произошла под земляной насыпной дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля, построенного в начале 2000-х годов, - между грунтом и шпунтовой стенкой, - рассказал Герман Елянюшкин. - Но сейчас давать оценку произошедшему рано. Это очень сложный транспортный и гидротехнический узел. С одной стороны, это автомобильный тоннель, с другой - водный мост. Гидротехническим конструкциям порядка 80 лет, все они проходили плановое обследование и не были признаны ни аварийными, ни предаварийными.

Однако не все эксперты верят, что именно реконструкция дороги, со времен которой минуло почти 20 лет, стала причиной ЧП.

- Канал имени Москвы строился еще в довоенное время. Тогда в СССР работали в ударном темпе, а вот качество работ и строительного материала оставляло желать лучшего. Еще в 80-х годах, когда я был студентом, все знали о несоответствии технических характеристик бетона, который использовали для возведения канала, существующим нормативам. Нынешнее ЧП могло стать следствием его износа или образования трещины, - поделился мнением преподаватель Российского государственного геологоразведочного университета, кандидат технических наук, геолог Станислав Завацки.

По мнению специалистов, на устранение последствий аварии на гидроузле уйдет не менее недели. Ситуацию под личный контроль взял мэр Москвы. Кроме того, проверку ведет столичная прокуратура.

1. Размыло площадь более 75 квадратных метров.

2. В месте прорыва канал достигает около 90 метров в ширину и 30 метров в высоту.

3. Восьмой шлюз канала имени Москвы.

4. Трехполосный тоннель для движения прямо по Волоколамскому шоссе из центра в Московскую область.

5. Двухполосный съезд на улицу Свободы.

СПРАВКА «КП»

Тушинский тоннель был построен на Волоколамском шоссе в 1937 году. Работы велись одновременно с сооружением канала Москва - Волга (ныне - канал имени Москвы), в районе шлюза

№ 8, где и произошел провал грунта. В этом месте канал идет между двумя высокими дамбами, поэтому построили не мост, а именно тоннель. Сначала он включал в себя два параллельных проезда - по одному для каждого направления.

В 1944-м в нем запустили движение трамваев. В 1972 году в составе тоннеля открыли еще один проезд, по которому автомобили поехали по Волоколамскому шоссе из центра.

В 2001 году построили еще два тоннеля: трехполосный для движения прямо по Волоколамскому шоссе из центра и двухполосный для съезда на улицу Свободы. В отличие от старых тоннелей эти два непрямые. Особенно сильно искривлен тоннель к улице Свободы. При их строительстве канал осушали и срывали его насыпь. Таким образом, общее количество тоннелей под каналом теперь пять. Оба старых тоннеля (1937 и 1972 годов постройки) стали использоваться для движения в центр.

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию с места происшествия.