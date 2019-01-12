На МКАДе грузовик протаранил 12 автомобилей

Взбесившийся грузовик устроил настоящий переполох на автомобильной стоянке на внешней стороне МКАДа в районе 29 километра. Все произошло около 10 часов утра субботы, 12 января. Во время движения фургон протаранил 12 автомобилей, которые стояли на этой площадке. От столкновения грузовой автомобиль опрокинулся.

- Участниками ДТП стали 13 транспортных средств. Никто из водителей и пешеходов не пострадал, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/685967" frameborder="0"></iframe> На МКАД грузовик протаранил около десяти машин.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они фиксируют повреждения автомобилей и выясняют причины случившегося. Перевернувшийся грузовой автомобиль, удалось поставить на колеса. Авария никак не повлияла на движение по московской кольцевой автодороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/685968" frameborder="0"></iframe> Фургон, протаранивший 10 машин на МКАД, своим ходом уехал с места ЧП.

- Обошлось без перекрытия движения, - пояснили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Последствия этой аварии были сняты очевидцами на видео.

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