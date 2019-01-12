2019-01-12T13:39:06+03:00
Происшествия

На МКАДе грузовик протаранил 12 автомобилей

Обошлось без пострадавших, а последствия ДТП попали на видео
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Последствия крупной аварии на МКАД. Фото - кадр из видео, предоставленного очевидцем КППоследствия крупной аварии на МКАД. Фото - кадр из видео, предоставленного очевидцем КП
Изменить размер текста:

Взбесившийся грузовик устроил настоящий переполох на автомобильной стоянке на внешней стороне МКАДа в районе 29 километра. Все произошло около 10 часов утра субботы, 12 января. Во время движения фургон протаранил 12 автомобилей, которые стояли на этой площадке. От столкновения грузовой автомобиль опрокинулся.

- Участниками ДТП стали 13 транспортных средств. Никто из водителей и пешеходов не пострадал, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Москве.

На МКАД грузовик протаранил около десяти машин.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они фиксируют повреждения автомобилей и выясняют причины случившегося. Перевернувшийся грузовой автомобиль, удалось поставить на колеса. Авария никак не повлияла на движение по московской кольцевой автодороге.

Фургон, протаранивший 10 машин на МКАД, своим ходом уехал с места ЧП.

- Обошлось без перекрытия движения, - пояснили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Последствия этой аварии были сняты очевидцами на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб один человек

На Киевском шоссе в Москве столкнулись сразу шесть автомобилей. В результате погиб один человек. Об этом рассказали в экстренных службах столицы (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24