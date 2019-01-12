2019-01-12T16:18:00+03:00
Общество

В Москве появилась карта помоек, на которых можно поесть

Среди посетителей не только фриганы, но и обычные пенсионеры со студентами
Игорь ПАВЛОВ
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Фриганами называют тех, которые вместо того, чтобы тратить деньги на еду или вещи, ищут их на помойке.Фриганами называют тех, которые вместо того, чтобы тратить деньги на еду или вещи, ищут их на помойке.Фото: EAST NEWS
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Кто обычно копается в мусорных контейнерах? Люди, не имеющие определённого места жительства. Бродяги и оборванцы. Но наряду с ними поживиться чем-нибудь свеженьким приходят и люди, которые выступают за потребление отходов. Их называют фриганы. Это движение перекочевало к нам с запада, где очень модно с чем-то бороться. В данном случае, это перепроизводство. Когда продуктов делается намного больше, чем может потребить население. Огромные супермаркеты тоннами выбрасывают просрочку. В том числе, фрукты, которые, по мнению фриганов, ещё можно есть. Консервы, срок годности которых должен быть в два-три раза больше, чем есть. Хлеб. Овощи. И так далее. В некоторых случаях сотрудники магазина обливают продукты всякой химией, давая понять бомжам, что им тут не место. А где-то пищевые отходы становятся настоящим подарком для тех, кто их ищет.

В Москве этим занимаются люди разных профессий, - рассказал «КП» фриган Олег. - Также как вегетарианцами могут быть учителя, инженеры, кассиры, библиотекари. Часто вижу пенсионеров, у которых пенсия 12 тысяч рублей. Студентов. В регионах многие становятся фриганами из-за нищеты. То есть там даже нет никаких взглядов. Главное, найти еду и накормить детей.

Своим "уловом" фриганы хвастаются в сообществах соцсетей.

Своим "уловом" фриганы хвастаются в сообществах соцсетей.

В результате в Москве появилась карта помоек, на которые выбрасывают продукты. Она постоянно меняется. Пользователи могут сами добавлять новые точки. Сейчас среди них есть улица Чертановская, Суздальская, Кировоградская, Славянский бульвар, Коровинское шоссе и другие.

В принципе опытные фриганы знают, что рядом с любым крупным магазином есть место, куда вываливают просрочку, - рассказал «КП» историк и эколог Игорь Жогин. - Иногда это закрытые свалки, куда постороннему человеку не попасть. Иногда - открытые. Если их все нанести на карту, то будет несколько тысяч флажков.

Напомним также, что в столице развивается проект «Свободная еда». Активисты кормят всех желающих обедами каждое воскресенье в парке в пойме реки Городни (ст. м. «Борисово»). Начинается трапеза в 14.00.

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Стол, полный самых разных деликатесов: мясные и сырные нарезки, элитный алкоголь и даже красная рыба. Объедение! Правда, есть одно «но». Вся эта еда из помойных контейнеров, и ею совершенно не брезгают так называемые фриганы. Приверженцы нового течения уверены: эти продукты вреда здоровью не причинят, если их правильно обработать. А вот польза от такого образа жизни ощутимая, ведь главная цель фриганов - избавить мир от переизбытка продуктов (подробности)

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