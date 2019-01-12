В Москве появилась карта помоек, на которых можно поесть

Кто обычно копается в мусорных контейнерах? Люди, не имеющие определённого места жительства. Бродяги и оборванцы. Но наряду с ними поживиться чем-нибудь свеженьким приходят и люди, которые выступают за потребление отходов. Их называют фриганы. Это движение перекочевало к нам с запада, где очень модно с чем-то бороться. В данном случае, это перепроизводство. Когда продуктов делается намного больше, чем может потребить население. Огромные супермаркеты тоннами выбрасывают просрочку. В том числе, фрукты, которые, по мнению фриганов, ещё можно есть. Консервы, срок годности которых должен быть в два-три раза больше, чем есть. Хлеб. Овощи. И так далее. В некоторых случаях сотрудники магазина обливают продукты всякой химией, давая понять бомжам, что им тут не место. А где-то пищевые отходы становятся настоящим подарком для тех, кто их ищет.

В Москве этим занимаются люди разных профессий, - рассказал «КП» фриган Олег. - Также как вегетарианцами могут быть учителя, инженеры, кассиры, библиотекари. Часто вижу пенсионеров, у которых пенсия 12 тысяч рублей. Студентов. В регионах многие становятся фриганами из-за нищеты. То есть там даже нет никаких взглядов. Главное, найти еду и накормить детей.

Своим "уловом" фриганы хвастаются в сообществах соцсетей.

В результате в Москве появилась карта помоек, на которые выбрасывают продукты. Она постоянно меняется. Пользователи могут сами добавлять новые точки. Сейчас среди них есть улица Чертановская, Суздальская, Кировоградская, Славянский бульвар, Коровинское шоссе и другие.

В принципе опытные фриганы знают, что рядом с любым крупным магазином есть место, куда вываливают просрочку, - рассказал «КП» историк и эколог Игорь Жогин. - Иногда это закрытые свалки, куда постороннему человеку не попасть. Иногда - открытые. Если их все нанести на карту, то будет несколько тысяч флажков.

Напомним также, что в столице развивается проект «Свободная еда». Активисты кормят всех желающих обедами каждое воскресенье в парке в пойме реки Городни (ст. м. «Борисово»). Начинается трапеза в 14.00.

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Стол, полный самых разных деликатесов: мясные и сырные нарезки, элитный алкоголь и даже красная рыба. Объедение! Правда, есть одно «но». Вся эта еда из помойных контейнеров, и ею совершенно не брезгают так называемые фриганы. Приверженцы нового течения уверены: эти продукты вреда здоровью не причинят, если их правильно обработать. А вот польза от такого образа жизни ощутимая, ведь главная цель фриганов - избавить мир от переизбытка продуктов (подробности)