В Домодедово пьяный дебошир напал на полицейского

Пьяный мужчина 12 января перед ночным вылетом устроил истерику в аэропорту «Домодедово». В зоне вылета он стал кидать свою большую сумку, ползал на коленках по терминалу, а после напал на сотрудника полиции и обещал «вдавить ему нос в голову». Происходившее на мобильный телефон сняли пассажиры аэропорта и выложили в интернет.

- Пожилой человек бросал в толпу свою большую черную сумку и громко выкрикивал слово «бомба». Минут через пять к мужчине подошли сотрудники полиции, что еще сильнее разозлило дебошира, - сообщил автор видео под никнеймом Никита Кожемяка.

Когда дебошир увидел сотрудников полиции, то он уселся в кресло рядом с другими пассажирами. На вопрос представителя власти о происходящем, мужчина не мог найти цензурных слов. Посыпались оскорбления и угрозы. Полицейский стал удерживать нарушителя и вызвал «подкрепление». Дебошир стал провоцировать стражей порядка на применение силы, пытался нанести сотруднику правоохранительных органов удары руками и ногами. Через несколько минут прибывшие полицейские принесли наручники и отвели пьяного пассажира в отделение МВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/686023" frameborder="0"></iframe> Неадекватный дебошир вступил в противостояние с полицией в аэропорту Домодедово.

- Сотрудники полиции задержали мужчину 1973 года рождения, который находился в алкогольном опьянении. Вел себя вызывающе, громко кричал, оскорблял пассажиров и сотрудников полиции. В настоящее время составлено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - прокомментировали «Комсомольской правде» в Управлении на транспорте МВД России по ЦАО.

А также сотрудники полиции передадут следователям все необходимые документы и видеоматериалы для привлечения гражданина по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Дебоширу грозит штраф в размере до 40 000 рублей или исправительные работы на срок до одного года.