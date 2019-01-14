Вернет ли перезагрузка Нового Арбата улице былой престиж

В ближайшие годы Новый Арбат ждут большие изменения. Преображаться улица начала еще до чемпионата мира по футболу, в большей степени за счет городского благоустройства. Два года назад воздушные провода убрали в специальную кабельную канализацию, снесли ларьки с чебуреками, поставили новые фонари и лавочки, высадили деревья. Поток пешеходов увеличился с 36 тысяч до 43,2 тысячи человек в час. И все-таки былой престиж, который был у проспекта Калинина (так улица называлась до 1990 года), пока вернуть не удалось. Возможно, это сделают частные инвесторы, которые продолжают покупать здесь здания.

ЧТО БЫЛО:

От модной улицы до ларьков-шанхаев

Историки и москвичи-старожилы хорошо помнят годы, когда Новый Арбат действительно был пафосным местом. Центр города в 50-е годы сильно обветшал, и строительство широкого проспекта в 1963 году стало свежим дыханием. В домах-книжках новой архитектуры располагались министерства, напротив были построены жилые дома, появился кинотеатр «Октябрь», «Дом книги», универмаг «Весна», торговый центр «Новоарбатский».

Проспект Калинина в 1968 году Фото: Грановский Наум/Фотохроника ТАСС

- Изначально дома-книжки не планировались, думали построить высокие башни. А напротив - длинные жилые корпуса. На тот момент здания на проспекте Калинина были самыми высотными в центральной части Москвы. При этом использовались модульные системы, чтобы удешевить строительство, тогда еще была борьба с архитектурными излишествами эпохи Брежнева (строительство домов завершилось в 1969 году. - Ред.), - рассказывает москвовед, историк архитектуры Денис Ромодин.

Но здания все равно смотрелись современно, тем более с иллюминацией (тогда новшество в столице).

Магазин самообслуживания «Новоарбатский» открыли в 1968 году. В нем можно было достать дефицитные товары, имелся «стол заказов» для элиты. Он даже обошел передовой «Гастроном № 1» в ГУМе.

- Москва получила современную торговую зону с доступными кафе, ресторанами, чего не было раньше. Магазины, один из лучших центров красоты «Чародейка», где делали пластические операции все знаменитости, - вспоминает Денис Ромодин.

А в 90-е годы вдоль торговой зоны выстроили целый ряд ларьков. Магазины стали пустеть. Большое кафе «Метелица» и ресторан «Корона» превратились в казино, позже появилось еще несколько игровых зон, в пивбарах собирались криминальные авторитеты. Даже днем люди боялись там ходить, чтобы вдруг не попасть под шальную пулю.

Дома-книжки не реставрировали, а советские окна в них продолжали ветшать, даже внутри сохранялся интерьер 60-х годов. Магазины и кафе на Новом Арбате тоже не могли поддерживать лоск и престиж улицы.

Новый Арбат в начале 60-х годов прошлого века прорубали через кривые арбатские переулки. Новая магистраль сразу получила ироничное название «вставная челюсть Москвы»Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО БУДЕТ:

Современные торговые и общественные пространства

Главная проблема Нового Арбата - непомерно высокие арендные ставки. Например, площадь 220 квадратных метров в месяц обойдется в 1,5 миллиона рублей.

- Для домов-книжек покупателей искали несколько лет, пытались продавать блоками, - рассказал Роман Вихлянцев, член совета Гильдии риэлторов Москвы.

С другой стороны, место-то намоленное. Самый центр. Инвесторы осторожно, но вкладываются в новоарбатскую недвижимость.

Знаменитые дома-книжки уже в частных руках, кроме одного (он не будет продаваться), универмаг «Весна» модернизировали. Сейчас на аукцион выставили последний лот - торговый центр «Новоарбатский», начальная цена 2,3 миллиарда рублей. Магазины и кафе на его территории дорабатывают последние дни, съехать арендаторам нужно до 15 января, так как уже на 14 марта назначены торги.

На новогодние праздники на Новом Арбате можно было даже сыграть в керлингФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Отремонтировать советские здания - и сделать в них отели»

Александр Шереметьев, архитектор-дизайнер, руководитель арт-группы «Квадрат»:

- Все было убито со времен СССР. Даже в офисных зданиях не было глобального переустройства - что-то модернизировалось, что-то осталось в том же виде. Да, построили рядом комплекс Lotteplaza с престижными гостиничными номерами и магазинами. Но надо и в старых зданиях навести порядок. Хотели же до чемпионата мира по футболу там сделать гостиничные номера, и пусть бы сделали - приличных отелей рядом с Кремлем не так и много.

НОСТАЛЬГИЯ

«Жигули» вы мои, «Жигули»

Сергей ПОНОМАРЕВ

А еще бар «Жигули», место легендарное, практически сакральное. Очень элитарным считалось это заведение. Не то что другие пивняки навроде легендарной «Ямы» на углу Пушкинской (ныне Большой Дмитровки) и Столешникова переулка или не менее знаменитой «стекляшки» на Солянке. В «Жигулях» в отличие от простонародных собратьев, где пиво можно было налить из автомата, пенный напиток, именно с большой белой шапкой поверх кружки, подавали официанты, а пластиковые столы были застелены скатертями. Хотя и там и там сортов было два-три максимум и ассортимент особо не отличался - «Жигулевское», «Ячменный колос» и, как редкое счастье, темное «Рижское». Но в «Жигулях» пиво не разводили, это точно.

Вот так отстоишь минут сорок, а то и час с гаком в очереди, которая завивалась хвостом в Арбатский переулок, поднимешься по крутой лестнице на второй этаж и с вожделением ждешь, когда мэтр притаранит тебе пару граненых кружек, а к ним нарезанную ставридку с зеленым горошком. Сделаешь первый большой глоток, подцепишь на вилку кусочек рыбы - и задохнешься от счастья.

А еще иногда в «Жигулях» случались вареные креветки. Ну как креветки... Что-то вроде улучшенного арктического криля более крупных размеров. И тогда сюда стекалась вся интеллигентная столица...

Где-то в середине 2000-х я с другом из провинции случайно заглянул по старому адресу. Но все оказалось не так: ни очереди, ни счастья ожидания. Кожаные кресла и сервированные по полному куверту столы. Десятки сортов пива из всех уголков мира. Закуски на любой вкус. Правда, и цены не маленькие, хотя и не убийственные.

Доступность сервиса убила романтику, и «Жигули» превратились в обычный пивной ресторан, каких по Москве сотни.