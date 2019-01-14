На «Беломорской» можно посмотреть на «Соловки», переходы от «Савеловской» ещё ремонтируют

Если мы будем двигаться в таком темпе, то лет через двадцать на метро можно будет доехать до Курска. Очень страшно будет в таком поезде закемарить. Ехал, например, до Тулы, а тут опачки - уже Орёл.

В прошлом году столичный метрополитен открыл 17 новых станций. И ещё 14 планируют в этом. Постепенно замыкается Большая кольцевая линия (БКЛ). Через четыре года ее окончательная длина составит 70 км (сейчас в мире самое большое подземное кольцо в Пекине - 57 км). В этом году на схеме метро появится розовая ветка, которая разгрузит несколько столичных районов - Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Некрасовку, Кузьминки и другие. Кроме этого, она уменьшит пассажиропоток на Калининской и Таганско-Краснопресненской линиях.

В конце прошлого года, в декабре, в метро открыли две новых станции - «Беломорскую» на зеленой ветке и вторую «Савеловскую» на Большой кольцевой линии.

Посмотрим, сколько там сейчас пассажиров и стало ли им удобнее ездить после открытия.

СТЕНЫ ОБЛИЦОВЫВАЛИ ПО НОЧАМ

Станция «Беломорская» буквально вклинилась между «Речным вокзалом» и «Ховрино». Во время строительства было много разговоров о том, что в этом месте землю лучше не рыть. Якобы грунт может обвалиться. Однако после всех исследований работу на радость местным жителям продолжили.

Изюминка станции "Беломорская" - мозаичные панно, на которых изображены пейзажи севераФото: Павел КЛОКОВ

Когда станцию открыли, мы это дело дома даже отметили, - рассказал «КП» житель дома номер 26 по улице Беломорской Виктор Горностаев. - Потому что добираться было неудобно. С автобуса на метро. Теперь два шага - и ты уже в поезде.

По мнению Виктора, самое главное, чтобы теперь возле станции не расцвела нелегальная торговля и дежурили сотрудники полиции. А то уже сейчас зимой пятачок между входом на станцию и выходом облюбовала молодёжь. Большая круглая клумба превратилась в несанкционированную урну. Под скамейками валяются пустые бутылки и банки.

Внутри же - под землёй - станция дышит новизной. Ее стены, кстати, и потолок облицовывали по ночам, потому что днём по линии ходят поезда. Изюминка станции - мозаичные панно, на которых изображены пейзажи севера, а также Соловецкий и Валаамский монастыри. Оформление напрямую связано с названием. Например, потолки имеют цвет морской волны и напоминают северное сияние.

На открытии говорилось, что ежедневный пассажиропоток «Беломорской» составит 110 тысяч человек. Это, на минуточку, все население Долгопрудного.

На информационной стойке, где можно связаться с оператором, установлен сенсорный экран. На нем, словно на смартфоне, можно проложить маршрут. Я подошёл к ней в тот момент, когда молодой азиат пытался найти нужную станцию. Но у него это не получалось.

Не знаете, где тут «Клубная»? - спросил он, нахмурившись.

Я никогда не слышал о такой станции и решил, что пока я слонялся по «Беломорской», столичный метрополитен открыл ещё одну станцию.

Оказалось, нужна не «Клубная», а «Трубная». Мы забили маршрут и выяснили, что сначала надо ехать до «Тверской», потом перейти на «Чеховскую» и пилить до «Цветного бульвара».

Парень благодарил меня так, как будто я подарил ему «Ладу Калину».

С открытием «Беломорской» уже сейчас разгрузились потоки на Ленинградке и улицах Фестивальная, Беломорская и Смольная.

ЕЩЁ ОДНА «САВЕЛОВСКАЯ»

В прошлом году, в феврале, был открыт первый участок Большой кольцевой линии. Это станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» (10,5 км). Теперь к ним присоединилась «Савеловская», соединив БКЛ с серой веткой и Савеловский вокзалом. В будущем здесь же пройдёт и Московский центральный диаметр маршрутом от Лобни до Одинцова. Получится транспортно-пересадочный узел, который будет обслуживать 250 тысяч человек в сутки.

Пока перейти с новой станции "Савеловская" на вокзал не получитсяФото: Павел КЛОКОВ

В настоящий момент ремонтные работы продолжаются. Например, перейти с новой станции на вокзал пока не получится. Ступени перехода закрыты ограждениями. Сделать это можно через старую добрую «Савеловскую» - ту, что на серой ветке.

Оформление новой станции БКЛ, честно говоря, удивляет. Я поначалу подумал, что ремонт просто-напросто недоделали. Чугунные кольца, которые обычно скрыты бетоном, штукатуркой, мозаикой (чем хотите), здесь выставлены напоказ. Их ещё называют «тюбингами». Но я, хоть и понаехавший, догадался, что это стиль такой. Небрежный и современный. Плюс под потолком каждые десять метров крупными буквами выбито название станции. Видимо, для того, чтобы пассажиры, не дай Бог, не забыли, где они находятся. Осталось только на полу написать то же самое. Чтобы угрюмые пассажиры, смотрящие в пол, тоже были в курсе.

Я ехал на вторую «Савеловскую» от «Петровского парка». И чуть не запутался в трёх соснах. Диктор в поезде начал повторять, что мы к «Петровскому парку» лишь подъезжаем и конечная станция будет следующей. Хотя я уже был на «Савеловской». И сотрудник метро попросил меня покинуть вагон. Я спросил, что это за диктор такой эстонский. И получил ответ:

Видимо, просто какой-то сбой. Наладят.

В целом, на новой «Савеловской» полно пассажиров.

Радует, что теперь можно гораздо быстрее добраться до станции «ЦСКА», - поясняет мне приземистый усатый мужичок с портфелем. - Я там работаю.

У новой станции два вестибюля - на Бутырскую улицу, к вокзалу и автобусным остановкам. «Савеловская» стала подарком для жителей Бегового района, Савеловского, Бутырского и Марьиной Рощи (около 240 тысяч человек).

«Савеловская» соединила Большую кольцевую линию с серой веткой и Савеловский вокзаломФото: Павел КЛОКОВ

КСТАТИ

Новая «Савеловская» в плане проектирования и строительства - одна из самых сложных станций московского метрополитена. Ее глубина - 65 метров. Это все равно что построить под землёй 20-этажный дом. Во время строительства пересадочного узла площадь Савеловского вокзала реконструируют. Большая кольцевая линия соединит все радиальные ветки. Она будет длину 70 км и 31 станцию.