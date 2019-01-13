Как в Москве отпраздновали Старый Новый год: на Красной площади - хрюшки, на Тверской - зеркальные шоу

Праздники в Москве пока не заканчиваются, Старый Новый год в столице отмечали не менее ярко и шумно, чем 31 декабря.

Москвичи и гости столицы 13 января снова достали новогодние костюмы, шапки и пришли на Красную площадь, чтобы послушать бой курантов и загадать желания.

На Красную площадь шли целыми семьями, чтобы покататься на катке и поесть сладости на ГУМ-ярмаркеФото: Михаил ФРОЛОВ

- 31 декабря мы приехать не смогли, а вот отметит Старый Новый год решили здесь. С супругом Русланом достали костюмы Снегурочки и Деда Мороза, а для девочек Эллеоноры и Алисии купили костюмы розовых хрюшек, ведь 2019 - год Свиньи, - рассказывает москвичка Марианна Курзюк. - Мы уже здесь и танец придумали, все с нами фотографируются.

На Красную площадь шли с детьми покататься на катке, поесть сладости на ГУМ-ярмарке, а также потанцевать и сделать красивые фотографии. А молодежь читала в интернете, почему в России два Новых года: новый и старый.

На Красной площади люди вновь слушали бой курантов и загадывали желанияФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы прочитали, что Старый Новый год появился благодаря деду, но не морозу. Затейником оказался старик Ленин. Он подписал какой-то там указ на новое летосчисление. Граждане пошли спать 31 декабря 1918 года, а проснулись 14 января 1919 года. Поэтому мы сегодня снова на Красной площади — будем отмечать, - рассказывает москвич Дмитрий Нилов.

- Так что сегодня получается 100 лет, когда появился Старый Новый год? - уточняет друг.

Старый Новый год в столице отмечали не менее ярко и шумно, чем 31 декабряФото: Михаил ФРОЛОВ

- Вроде, да. Сходи вон (показывает на Мавзолей) у Ленина спроси, - смеется Нилов.

Москвичи катались на санках вокруг елки на Манежной площади, веселились на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». На Тверской площади устроили зеркальное шоу. Артисты в костюмах из кусочков зеркал блистательно танцевали. Здесь же гуляли бродячие артисты немецкого театра PasParTouT. По легенде они сбежали из придворного оркестра Мышиного короля и попали в Россию. Катались также на катке в Новопушкинском сквере, танцевали на площади Революции. Также в последний день фестиваля среди гостей выбрали одного победителя, который получил поездку в Ригу (два билета и ваучеры на проживание в гостинице).

Москвичи катались на санках вокруг елки на Манежной площадиФото: Михаил ФРОЛОВ

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