Россия становится добрее

Социологические исследования свидетельствуют, что в России растет интерес к благотворительной деятельности, и поддержка Александром Удодовым «Мира для всех» вполне укладывается в этот тренд. В 2018 году Россия поднялась сразу на 14 пунктов в рейтинге мировой благотворительности по версии британского фонда CAF. Повышение интереса к филантропии у всех слоев населения подтверждается общим ростом пожертвований на портале Добро Mail.Ru, в прошлом году их объем увеличился почти на 30%. По словам директора CAF Россия Марии Черток, российское общество готово активно заниматься благотворительностью. «Идея «доброго дела» укоренилась в массовом сознании. Необходимо двигаться от эмоциональной благотворительности к более системному подходу», — считает эксперт.

Общественная организация «Мир для всех», к решению проблем которой подключился бизнесмен Александр Удодов, была создана более десяти лет назад и располагается в подмосковной Балашихе. Она объединяет семьи, которые растят детей, страдающих детским церебральным параличом, расстройством аутистического спектра, генетическими заболеваниями и другими тяжелыми недугами. «Мир для всех» старается организовать обучение детей и их общение с внешним миром. Организация объединяет около 300 семей, в детский центр каждый день на занятия приходит от 30 до 50 детей с различными нарушениями развития. С ними работают специалисты и сами родители детей и взрослых ребят с инвалидностью.

Для подопечных «Мира для всех» ежедневно проводятся индивидуальные и групповые занятия, конкурсы, организуются мероприятия, паломнические поездки и экскурсии. Для подростков с инвалидностью ведутся занятия, направленные на социально-трудовую адаптацию, есть различные мастерские: швейная, столярная, гончарная, бисерная, фелтинг (валяние из шерсти), макраме, декупаж и кулинарная. Кроме творчества, у ребят есть возможность работать в теплицах и курятнике. Для родителей также организуются специальные занятия с психологом.

Благодаря сотрудничеству с Александром Удодовым «Мир для всех» смог приобрести необходимое реабилитационное оборудование для детского центра, получил продукты питания и одежду, оплатил налог на землю, в ближайших планах – паломническая поездка в Карелию. По словам бизнесмена, «организация делает важное дело, которому необходима поддержка». Для Удодова это не первый благотворительный проект, ранее он оказал серьезную помощь в восстановлении Корнилие-Палеостровского монастыря в Карелии.

Александр Удодов известен как успешный девелопер, ему принадлежат торговые галереи «Гименей» и «Якиманка, 26» в Москве, несколько торговых центров в Москве, Московской и Калужской областях. С 2017 года он реализует крупный импортозамещающий проект по тепличному производству полного цикла культивируемых шампиньонов «Грибная радуга» в Курской области. В этом году Александр Удодов планирует открыть бальнеологическую здравницу в Краснодарском крае. Ему принадлежит также немецкая логистическая компания VG Cargo.