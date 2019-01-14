Перерасчет квартплаты в Москве после зимних каникул 2019: По каким коммунальным услугам дают скидку, какие документы потребуются

Во время новогодних праздников наша квартира пустовала. Водой, электричеством, газом и остальными домашними удобствами никто не пользовался. Хотелось бы узнать, по каким из этих услуг можно оформить перерасчет квартплаты в Москве после зимних каникул?

Наталья Акимова. Северо-Западный округ.

Перерасчет квартплаты в Москве после зимних каникул 2019 могут получить горожане, если больше пяти полных дней подряд они не жили в своей в квартире, не считая дней отъезда и возвращения. Как рассказали в мэрии Москвы, если жилье пустовало долгое время, тогда его хозяева вправе оформить перерасчет квартплаты за эти дни.

Итоговую сумму могут снизить по таким услугам ЖКХ:

- холодная и горячая вода;

- водоотведение, то есть канализация (если получаете перерасчет за холодную и горячую воду);

- газ и свет, кроме платы за газ для отопления.

При этом перерасчет сделают, только если в вашей квартире или доме технически невозможно поставить счетчики. К примеру, из-за того, что потом к прибору учета нельзя будет добраться, чтобы проверить данные расхода воды, отремонтировать механизм или полностью заменить его. Еще одной причиной может быть вертикальная разводка внутридомовых систем отопления.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Заявление о перерасчете можно оставить в одном из ведомств в зависимости от того, кто отвечает за начисление квартплаты в вашем доме:

- или в управляющей вашим домом компании;

- или в обслуживающем ваш район центре госуслуг «Мои документы». В квитанции ЖКХ должна быть указана одна из этих организаций. Их адреса и контакты можно посмотреть также на сайте с данными городских МФЦ (md.mos.ru) или на сайте с данными управляющих компаний «Дома Москвы» (dom.mos.ru).

В любом случае заявление о перерасчете «коммуналки» можно написать до отъезда или после возвращения. Если вам удобнее оформить все до своего отъезда, тогда не ранее чем за шесть месяцев до предполагаемой поездки обратитесь с заявлением в свой центр госуслуг «Мои документы» или управляющую компанию. В течение 30 дней после возвращения нужно принести туда же документы, подтверждающие ваше отсутствие (см. список ниже). Иначе придется оплатить коммунальные услуги полностью, без перерасчета.

Если хотите оформить перерасчет после возвращения, тогда также в течение 30 дней нужно принести заявление в центр «Мои документы» или управляющую компанию. К нему добавляете акт обследования, выданный специалистом управляющей компании, и документ, подтверждающий ваше отсутствие. Перерасчет сделают в течение пяти рабочих дней.

ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ

С заявлением на перерасчет нужно принести любые из таких основных документов для подтверждения отсутствия в квартире:

- копию командировочного удостоверения или решения, приказа, распоряжения или справку о служебной командировке с приложенными копиями проездных билетов;

- справку, подтверждающую, что вы находились на лечении в санатории, больнице;

- билеты на самолет, поезд, оформленные на ваше имя (если в них указывается ФИО), или их заверенные копии. Если вы оформляли билеты в электронном виде, приложите их распечатку и посадочный талон или другой документ, подтверждающий, что вы воспользовались билетами;

- счета за проживание в гостинице, хостеле или их заверенные копии;

- выданный регистрирующим ведомством документ о временной регистрации по месту пребывания или его заверенная копия;

- справку от службы вневедомственной охраны с указанием срока, в течение которого в вашем жилье никого не было и оно непрерывно находилось под охраной;

- справку из консульства или дипломатического представительства России, подтверждающую ваше пребывание за границей;

- заверенную копию загранпаспорта или другого документа, удостоверяющего вашу личность и содержащего отметки о выезде из страны и въезде в нее;

- справку из дачного, садового, огороднического товарищества о вашем временном проживании на даче;

- другие документы, которые, по вашему мнению, подтверждают факт и длительность вашего отсутствия.

ЧТО ЕЩЕ

Кроме платы за коммунальные услуги, можно также уменьшить свои траты и на домашний телефон. Просто переключитесь на экономный повременный тариф, если пользуетесь безлимитным (499 руб. в месяц) или комбинированным (от 233 до 429 руб. в месяц в зависимости от количества базовых минут) тарифом.

Для этого можно обратиться в любой удобный для вас центр продаж и обслуживания (адреса и время работы можно узнать на сайте МГТС). В нем оформите заявление о переходе на новый тарифный план. Причем делать это можно каждый месяц и бесплатно. Но заявку вправе оставить только абонент при предъявлении паспорта.

При оплате по повременному тарифу придется ежемесячно вносить плату за предоставление в пользование абонентской линии - 205 руб. в месяц и, если будут звонки, стоимость местных телефонных соединений - 60 коп. за каждую минуту разговора.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

14 января - Комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы;

15 января - Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы;

16 января - Департамент образования Москвы;

17 января - Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы;

18 января - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Могут ли москвичи предпенсионного возраста получить социальную карту?

В новогодние праздники мне исполнилось 55 лет. Слышала, что из-за пенсионной реформы москвичам моего возраста положены дополнительные льготы. Могут ли мне оформить социальную карту, чтобы получать такую помощь?

Мария Евгеньевна, Варшавское шоссе.

С этим вопросом мы обратились в МФЦ Москвы.

- С 1 января 2019 года оформить социальную карту москвича имеют право жители Москвы предпенсионного возраста, - объяснили в пресс-службе ведомства. – Для этого нужно принести в центр госуслуг паспорт и, если есть, удостоверение ветерана труда или ветерана военной службы. Москвичи, чьи дни рождения выпали на новогодние праздники, то есть с 1 по 8 января 2019 года, уже сейчас могут подавать заявление на оформление соцкарты в ближайшем центре госуслуг. Им выдадут временный единый социальный билет (ВЕСБ) для бесплатного проезда на общественном транспорте - в метро, наземке, МЦК, а также справку для оформления бесплатного проезда на пригородных поездах.

Напомним, с этого года соцкарту москвича могут оформить жители Москвы, достигшие возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), у которых есть страховой стаж не менее девяти лет или звания ветерана труда и ветерана военной службы. На время оформления карты каждому такому заявителю выдается временный единый социальный билет для бесплатного проезда. Срок оформления карты - не более 30 дней.

Напомним, в столице ежедневно без перерыва работают центры госуслуг «Мои документы» - с 8.00 до 20.00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10.00 до 22.00.

Обратите внимание! По соцкарте москвичам полагаются также скидки в 7500 столичных магазинах-участниках дисконтной программы (полный список можно посмотреть на сайте мэра Москвы mos.ru). Помимо этого, карта москвича работает как банковская, а также как полис ОМС. С ее помощью можно без комиссии оплачивать штрафы, «коммуналку», услуги образования на mos.ru. В зависимости от категории некоторым горожанам вместо льготных удостоверений можно пользоваться социальной картой для посещения Московского зоопарка, павильона «Космос» на ВДНХ, медиакомплексов «Полет» и «Машина времени», подземного музея в парке «Зарядье».

Карту можно использовать и для проката летнего спортинвентаря на площадках парка Горького, на входе 90 музеев города по проекту «Музеи - детям» (только для школьников), а также в «Аэроэкспрессах» (для тех, кому положен льготный проезд). Зимой по соцкарте можно купить льготные билеты на катки ВДНХ и парка Горького. При этом дополнительных документов, удостоверяющих льготу, показывать не нужно.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.