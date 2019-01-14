Стало известно о "минировании" московских аэропортов и ТЦ "Охотный ряд"
В СМИ днем 14 января появилась информация о "минировании" ТЦ "Охотный ряд" и аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Якобы полиция проверяет их после анонимных звонков с угрозами.
- У нас такой информации нет. Проверок нет, - сказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.
Однако появившиеся в СМИ сообщения проверяют в Управлении на транспорте по ЦАО. Пока подтверждений нет.
В это же время торговый центр "Охотный ряд" и аэропорт "Шереметьево" работают в обычном режиме.
- Мы работаем в штатном режиме, люди совершают покупки. О никаких звонках о "минировании" мы не слышали, - рассказали в администрации торгового центра "Охотный ряд".
- У нас эвакуации нет. Аэропорт работает без изменений, - подтвердили в аэропорте "Шереметьево".
Однако во "Внуково" и "Домодедово" говорят, что анонимные звонки все же были и сейчас проводится проверка зданий.
- При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности.
Этот случай - не исключение. После поступления информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности, - сообщили в пресс-службе аэропорта "Домодедово".
- Полицейские вместе с кинологами проверят терминалы. Эвакуация пассажиров не планируется, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе "Внуково".
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