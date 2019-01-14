Собянин провел технический пуск станций метро на участке от станции "Саларьево" до "Коммунарки"

В столичном метро начали тестировать новый участок на Сокольнической линии - от станции "Саларьево" до "Коммунарки" (бывшее название "Столбово"). Для пассажиров станции будут открыты в мае 2019 года. Об этом 14 января во время технического запуска сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Основные строительные работы завершены. Через несколько месяцев будет завершена прокладка инженерных коммуникаций, - сказал Сергей Собянин. - В мае участок будет открыт для пассажиров.

Продлевать Сокольническую линию метро на юг от станции "Саларьево" начали в феврале 2018 года. Для пассажиров будут открыты наземные станции "Филатов луг" и "Прокшино", а также подземные станции мелкого заложения "Ольховая" и "Коммунарка". В основном новый участок пройдет в створе автотрассы "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе", лишь на небольших ее участках поезда поедут в тоннелях.

На станции метро "Коммунарка" столичного метро.Фото: Алиса ТИТКО

В настоящее время на четырех станциях завершены строительные работы, но еще потребуется несколько месяцев для пуска-наладки оборудования, сейчас поезда ходят пустые, завершается благоустройство возле станций.

Станция "Филатов луг" расположена вблизи одноименного садоводческого товарищества, у примыкания к магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" автодороги "Мосрентген-Знаменки". Архитектурный облик станции - большие панорамные проемы с остеклением на всю длину платформы и стальные колонны.

Подобными архитектурные решения будут и на станции "Прокшино", которая расположена у одноименной деревни.

Станция "Ольховая" расположена возле административно-делового центра "Коммунарка". Для отделки использовали гранит черных и серых тонов, мрамор белого цвета.

"Коммунарка" расположена у пересечения магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" с магистралью МКАД-поселок "Коммунарка"-а/п "Остафьево". Основным декоративным элементом является светильник-решетка. Для облицовки использованы гранит, мрамор. В перспективе станция будет пересадочной с одноименной станцией на проектируемой Коммунарской линии метро (от станции "Крымская" МЦК до Коммунарки и далее в Троицк).

КОНКРЕТНО

- общая протяженность участка составит около 12 км;

- город станет ближе для 200 тысяч жителей Новой Москвы и прилегающих к ней районов Московской области;

- впервые в Москве будет построен совмещенный автомобильный и метро-тоннель длиной 1,9 км, расположенный на пересечении новой линии метро с Калужским шоссе;

- вблизи новых станций будет организовано 4200 машиномест на перехватывающих парковках ("Филатов луг" - 2000, "Прокшино" - 1500, "Коммунарка" - 700).

КСТАТИ

Аэропорт "Внуково" станет ближе

На Сокольнической линии следом за станцией "Коммунарка" будет построена еще одна станция "Потапово" (ранее было рабочее название "Новомосковская"). Она расположена в районе улицы Потаповская Роща, улучшит транспортное обслуживание не только Коммунарки, но и района Южное Бутово.